 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Uber devient le principal actionnaire de la société allemande Delivery Hero
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 17:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des précisions sur la structure de l'actionnariat; ajout d'informations sur les actions au paragraphe 4)

Uber UBER.N a renforcé sa participation dans Delivery Hero DHER.DE , devenant ainsi le premier actionnaire de la société allemande, selon les données de LSEG.

Delivery Hero DHER.DE a déclaré lundi que son concurrent avait acheté des actions et des instruments supplémentaires dans la société et détient désormais 19,5 % du capital émis de Delivery Hero.

Cela le place devant l'investisseur technologique néerlandais Prosus PRX.AS , qui détenait auparavant 16,8 % du capital, selon ces données.

« Delivery Hero se félicite de l'investissement supplémentaire d'Uber, qu'il considère comme une nouvelle marque de confiance envers sa plateforme et sa stratégie "Everyday App" », a déclaré la société dans un communiqué.

L'action Delivery Hero a progressé de 4,6 % à 15 h 15 GMT après avoir bondi de 7 %.

En avril, Uber a racheté à Prosus PRX.AS une participation de 4,5 % dans Delivery Hero détenue par , et en mai, l'investisseur activiste Aspex Management a porté sa participation à environ 15 % .

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

DELIV HERO
31,150 EUR XETRA +5,59%
PROSUS RG-N
39,2900 EUR Euronext Amsterdam +0,50%
UBER TECH
74,770 USD NYSE -0,47%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 987,49 +0,44%
Pétrole Brent
110,9 +4,04%
INNATE PHARMA
1,948 +11,95%
TOTALENERGIES
80,27 +2,02%
SOITEC
140,25 -5,27%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank