Uber devient le principal actionnaire de la société allemande Delivery Hero

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des précisions sur la structure de l'actionnariat; ajout d'informations sur les actions au paragraphe 4)

Uber UBER.N a renforcé sa participation dans Delivery Hero DHER.DE , devenant ainsi le premier actionnaire de la société allemande, selon les données de LSEG.

Delivery Hero DHER.DE a déclaré lundi que son concurrent avait acheté des actions et des instruments supplémentaires dans la société et détient désormais 19,5 % du capital émis de Delivery Hero.

Cela le place devant l'investisseur technologique néerlandais Prosus PRX.AS , qui détenait auparavant 16,8 % du capital, selon ces données.

« Delivery Hero se félicite de l'investissement supplémentaire d'Uber, qu'il considère comme une nouvelle marque de confiance envers sa plateforme et sa stratégie "Everyday App" », a déclaré la société dans un communiqué.

L'action Delivery Hero a progressé de 4,6 % à 15 h 15 GMT après avoir bondi de 7 %.

En avril, Uber a racheté à Prosus PRX.AS une participation de 4,5 % dans Delivery Hero détenue par , et en mai, l'investisseur activiste Aspex Management a porté sa participation à environ 15 % .