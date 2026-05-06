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Uber dépasse légèrement le consensus au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 13:23

Uber Technologies publie un BPA non GAAP en hausse de 44% à 0,72 USD au titre du 1er trimestre 2026, dépassant de 4% le consensus, ainsi qu'un EBITDA ajusté en augmentation de 33% à 2,5 MdsUSD.

La marge d'EBITDA ajustée de la plateforme de mise en relation pour services s'est ainsi améliorée de 0,2 point à 4,6%, en pourcentage des réservations brutes, qui ont augmenté de 25% à 53,7 MdsUSD ( 21% en devise constante).

Le chiffre d'affaires a augmenté de 14% à 13,2 MdsUSD ( 10% en devise constante), le groupe précisant que les changements de son modèle économique ont eu un impact négatif de 9 points sur sa croissance (8 points en devise constante).

"Atteindre 50 millions de membres Uber One est une étape enthousiasmante alors que nous appliquons notre stratégie de plateforme, les membres générant désormais la moitié de nos réservations brutes en mobilité et livraison", souligne le CEO Dara Khosrowshahi.

"Nous investissons avec conviction dans les opportunités importantes à venir, tout en adoptant une approche efficace en capital pour les véhicules autonomes et en utilisant l'IA pour stimuler la croissance et la productivité", affirme le CFO Balaji Krishnamurthy.

Pour le 2e trimestre 2026, Uber prévoit un BPA non GAAP de 0,78 à 0,82 USD ( 31% à 38% en glissement annuel), un EBITDA ajusté de 2,7 à 2,8 MdsUSD et des réservations brutes de 56,25 à 57,75 MdsUSD ( 18% à 22% sur une base de devise constante).

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