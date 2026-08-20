Uber démarre son partenariat dans les robotaxis avec Baidu

Uber Technologies annonce que les véhicules Apollo Go entièrement autonomes du groupe technologique chinois Baidu sont officiellement disponibles pour les usagers sur la plateforme Uber à Dubaï, avec New Horizon Luxury Transport comme exploitant de flotte.

Cette étape renforce la position d'Uber comme plateforme de choix pour les véhicules autonomes (AV) et marque un bond en avant dans l'expansion mondiale de la technologie autonome, Dubaï devenant le premier marché où ce partenariat stratégique pluriannuel entre Uber et Baidu se concrétise.

A partir de ce jour, les passagers à Dubaï demandant un UberX ou un Uber Comfort peuvent être associés à un véhicule Apollo Go entièrement autonome. Ils peuvent également sélectionner directement l'option "Autonome" dédiée dans l'application Uber.

Le service utilisera le RT6 de sixième génération d'Apollo Go, un robotaxi entièrement électrique pouvant accueillir jusqu'à trois passagers, conçu spécialement pour des opérations entièrement autonomes. A ce jour, Apollo Go a couvert 28 villes dans le monde, et ses flottes ont accumulé plus de 350 millions de kilomètres en mode autonome.

Les trajets autonomes lancés à Zagreb

Par ailleurs, Uber Technologies a fait part mercredi soir, avec Verne et Pony AI, du lancement de trajets autonomes sur l'application Uber à Zagreb, marquant la première fois que des passagers en Europe peuvent réserver un véhicule autonome avec Uber.

A partir d'aujourd'hui, les usagers peuvent réserver une course autonome dans les zones clés de la capitale croate, y compris le centre-ville, avec une disponibilité du service et une couverture géographique qui devraient s'étendre au fil du temps.

Ce lancement s'appuie sur le partenariat annoncé en mars, faisant passer le service du développement et des tests à un déploiement concret sur Uber. D'autres détails sur les prochains marchés concernés seront annoncés plus tard cette année.