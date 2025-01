Uber: collaboration avec Nvidia dans la mobilité autonome information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Uber Technologies et Nvidia annoncent collaborer sur de nouvelles solutions pour soutenir le développement d'une technologie de mobilité autonome alimentée par l'IA, un partenariat dont ils partageront des détails supplémentaires plus tard cette année.



Les millions de trajets quotidiens sur Uber représentent une vaste source de données qu'ils chercheront à associer à Nvidia Cosmos et DGX Cloud pour aider les partenaires de voitures autonomes à créer des modèles d'IA plus puissants encore plus efficacement.



'En travaillant avec Nvidia, nous sommes convaincus que nous pouvons contribuer à accélérer le calendrier des solutions de conduite autonome sûres et évolutives pour le secteur', explique le CEO d'Uber, Dara Khosrowshahi.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.