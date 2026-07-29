Uber a signé des partenariats avec plusieurs nouveaux détaillants alimentaires aux Etats-Unis

Uber Technologies a annoncé des partenariats avec plusieurs nouveaux détaillants alimentaires à travers les Etats-Unis.

Cette expansion apporte des marques régionales d'alimentation appréciées sur le marché Uber Eats, notamment Busch's Fresh Food Market, Hays, Lowe's Market et Piggly Wiggly.

Ces partenariats élargissent la présence alimentaire d'Uber à l'échelle nationale, offrant aux clients un moyen pratique de commander tout, des stocks hebdomadaires aux produits essentiels de dernière minute de leurs produits de base préférés du quartier.

Les consommateurs peuvent acheter dans les magasins participants via les applications Uber Eats, Uber et Postmates, avec accès à la livraison à la demande, programmée et au suivi des commandes en temps réel.

Les nouveaux partenaires alimentaires incluent le marché des produits frais Busch's, Hays, un magasin d'épicerie familiale avec plus d'un siècle d'histoire, Lowe's, Pigle Wiggly.

En ajoutant davantage d'épiciers régionaux et indépendants, Uber Eats continue d'élargir sa sélection tout en aidant les commerçants à atteindre les clients de manière rapide et flexible.

"Qu'il s'agisse d'une chaîne régionale qui fait partie d'une communauté depuis des décennies ou d'un marché de quartier que les clients visitent chaque semaine, les gens veulent des options d'épicerie familières qui correspondent à leurs habitudes. Ces nouveaux partenariats nous aident à faire découvrir davantage ces produits locaux favoris chez Uber Eats tout en créant de nouvelles opportunités pour les épiciers afin de développer leur activité." a déclaré Hashim Amin, responsable de l'épicerie et de la vente au détail pour l'Amérique du Nord chez Uber.