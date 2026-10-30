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U10 - S1-2026 : EBITDA +79%
information fournie par Boursorama CP 30/10/2026 à 18:00

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• Au premier semestre 2026, le chiffre d’affaires s’élève à 78,5 m€ contre 81,1 m€, avec un effet de change défavorable sur les ventes en USD de la partie internationale.

• L’EBITDA passe de + 1 577 k€ à + 2 826 k€ sur le semestre grâce à un chiffre d’affaires toujours plus qualitatif et des charges d’exploitation bien gérées dans un contexte pourtant inflationniste. U10 réalise un bon 1er semestre en ayant presque triplé son résultat d’exploitation.

• La position financière de U10 est renforcée suite au remboursement des PGE de 2020. La dette à moyen terme est désormais essentiellement constituée de financements des bâtiments logistiques sous crédit-bail.

• Les stocks sont en légère hausse en vue de l’activité traditionnellement plus soutenue du 2nd semestre.

• Les fonds propres de U10 Corp sont supérieurs à 70 m€.

• U10 est majoritairement propriétaire de ses principales infrastructures logistiques.

• Plusieurs milliers de points de vente, essentiellement situés en zones commerciales hors centres-villes, sont livrés tout au long de l’année en Europe.

• La position de U10 comme partenaire fiable auprès de sa clientèle lui permet d’être confiant sur une activité et une rentabilité solides dans les prochains mois.

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U10 CORP
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