S&P Global revoit à la baisse les perspectives de Meta, les qualifiant désormais de « négatives », en raison des dépenses liées à l'IA et des inquiétudes concernant les flux de trésorerie

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(Ajout de précisions tout au long du texte)

Vendredi, S&P Global Ratings a révisé à la baisse sa perspective sur Meta Platforms META.O , la faisant passer de « stable » à « négative », invoquant une incertitude importante concernant les dépenses d’investissement et le flux de trésorerie d’exploitation disponible du géant des réseaux sociaux .

Les géants de la tech ont toujours investi massivement dans le cloud computing, la publicité en ligne et le commerce électronique, mais l’essor de l’IA a propulsé les dépenses d’investissement à des niveaux vertigineux, attisant les inquiétudes des investisseurs quant à la capacité du secteur à générer des rendements suffisamment rapidement.

La semaine dernière, Meta a prévu des dépenses d’investissement annuelles comprises entre 135 et 145 milliards de dollars après avoir annoncé un déficit de flux de trésorerie d’exploitation disponible de 2,12 milliards de dollars au troisième trimestre. Meta prévoit également de faire appel aux marchés financiers et de vendre 97,5 milliards de dollars d’actions afin de financer le développement de l’IA.

La capacité de Meta à monétiser ses investissements dans l’IA est plus limitée que celle de ses concurrents, a déclaré S&P, ajoutant qu’il était difficile de savoir quand ses sources de revenus généreraient des contributions significatives dépassant leurs coûts croissants au cours des prochaines années.

S&P prévoit désormais que Meta enregistrera des déficitsde flux de trésoreried’exploitation (FOCF) de 39 milliards de dollars en 2026 et de 71 milliards de dollars en 2027.

L’agence a indiqué que le niveau élevé des dépenses pourrait maintenir le flux de trésorerie opérationnel (FOCF) en territoire négatif au-delà de 2028 et s’attend à ce que Meta finance intégralement son déficit de trésorerie de 2028 par l’endettement.

« Compte tenu du manque de clarté concernant les futures dépenses d’investissement de l’entreprise et de ses plans d’investissement pluriannuels très ambitieux dans l’IA, nous sommes moins certains qu’elle réduira ses dépenses comme prévu initialement », a déclaré S&P.

L’agence de notation a indiqué qu’elle estimait que le ratio d’endettement de Meta pourrait dépasser 1,0x dès 2027, ce qui correspond au seuil fixé par S&P Global pour la note de crédit « AA- » attribuée à un émetteur.

« Nous ne partageons pas l’avis de S&P concernant les capacités de monétisation de l’IA de Meta », a déclaré un porte-parole de Meta à Reuters, ajoutant que l’entreprise voyait « d’importantes opportunités commerciales et de produits à l’horizon, qui viennent étayer notre profil de crédit très solide ».

Le ratio d’endettement de Meta a augmenté, passant de 0,1x en 2025, principalement en raison de sa stratégie consistant à louer de la capacité de centres de données plutôt qu’à émettre des titres de dette, a indiqué S&P.

« Si les dépenses d’investissement restent élevées et continuent de croître à un rythme plus rapide que prévu, les profils de crédit continueront de s’affaiblir et les flux de trésorerie seront négatifs », a déclaré Naveen Sarma, responsable du secteur des médias et des télécommunications aux États-Unis chez S&P Global Ratings.

La société a déclaré une dette à long terme de 80,92 milliards de dollars au 30 septembre.

Plus tôt cette année, S&P avait abaissé la note de crédit «

ORCL.N » du géant du cloud computing Oracle à «BBB-», soit un cran au-dessus de la catégorie «spéculative», en raison de son bilan fortement endetté.