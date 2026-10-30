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Bourses mondiales: retour des doutes sur l'IA, la tech déraille à Wall Street
information fournie par AFP 30/10/2026 à 22:26

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Des traders à Wall Street à New York, le 16 septembre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Des traders à Wall Street à New York, le 16 septembre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Les valeurs technologiques ont glissé vendredi à Wall Street après les résultats décevants d'Amazon et d'Intel, alourdissant le bilan d'un mois d'octobre marqué par des craintes renouvelées autour des investissements massifs dans l'intelligence artificielle (IA).

"Après un début de mois en baisse, les actifs risqués ont tenté un rebond stoppé par des résultats mitigés des grandes entreprises technologiques liées à l'intelligence artificielle", observent les stratèges d'Edmond de Rothschild Asset Management dans une note.

A New York, l'indice Nasdaq - qui rassemble les titres technologiques - a chuté de 2,86 %, terminant en retrait de plus de 8 % depuis un pic historique début octobre. L'indice élargi S&P 500 a reculé de 1,82 % et le Dow Jones a perdu 1,09 %.

En Europe, Paris a fini la séance quasiment à l'équilibre (-0,01 %), tout comme Londres (+0,07 %), mais Francfort (-0,85 %), Milan (-1,00 %) et Madrid (-1,09 %) ont reculé plus nettement.

Sur le mois, la Bourse de Paris termine quasiment stable (+0,06 %). Francfort (+2,46 %) et Londres (+1,17 %) ont progressé, tandis que Milan (-3,64 %) et Madrid (-3,98 %) ont reculé.

L'IA ne suffit plus

"Pendant trois ans, il suffisait aux géants de la tech d'annoncer des investissements dans l'intelligence artificielle pour être récompensés en Bourse. Ce n'est plus le cas", résume Grégoire Kounowski, conseiller en investissement chez Norman K.

Après avoir perdu jusqu'à près de 6 % en séance à Wall Street, le géant de la distribution Amazon a terminé sur un repli de 1,41 %, pâtissant d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice inférieur aux attentes pour le troisième trimestre.

Le groupe a vu l'IA doper son informatique à distance, dont les ventes ont bondi de 39 %, mais la facture dépasse les revenus et le pousse à emprunter.

Alphabet (maison mère de Google), qui a publié ses résultats jeudi, a lui dû puiser 9 milliards de dollars dans sa trésorerie pour financer le développement de la technologie.

"Les investisseurs s'inquiètent de plus en plus de voir les entreprises technologiques consacrer des dépenses d'investissement considérables à l'expansion de l'intelligence artificielle, alors même que celle-ci semble montrer des signes de ralentissement", explique dans une note Jose Torres, d'Interactive Brokers.

"La question est de savoir si ces dépenses seront rentables, ou non", explique à l'AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

La dégringolade du fabricant de puces Intel (-28,58 %) a aussi fortement pesé sur les indices américains. Le groupe a été lourdement sanctionné après avoir dit prévoir un chiffre d'affaires de 15 à 16 milliards de dollars au quatrième trimestre, bien en deçà des attentes.

En Europe, les investisseurs se sont reportés en octobre sur des valeurs jugées plus sûres. A l'échelle du continent, l'indice sectoriel de la santé a gagné 14,07 % sur le mois, celui de l'agroalimentaire 12,23 % et celui du pétrole et du gaz 8,68 %. Celui des banques a en revanche chuté de 10,55 %.

Les résultats d'entreprises du troisième trimestre comptent des surprises positives "un peu moins nombreuses que le trimestre précédent, mais (qui) restent élevées, notamment dans les secteurs défensifs", relève Edmond de Rothschild AM.

Le pétrole grimpe

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord a progressé vendredi de 2,40 % à 117,64 dollars, au plus haut depuis début mai.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate a gagné 2,08 % à 104,12 dollars.

Les cours restent soutenus par les tensions dans le détroit d'Ormuz, où l'Iran a affirmé jeudi que quatre pétroliers avaient pris feu après avoir heurté des mines, et par la crainte d'une nouvelle offensive américaine contre Téhéran après les élections de mi-mandat de mardi.

L'Ukraine aurait "repris ses attaques contre les raffineries russes, ce qui contribue aussi à soutenir les prix", commente auprès de l'AFP Andy Lipow, analyste de Lipow Oil Associates.

Selon le vice-ministre russe en charge de l'Energie, Alexandre Novak, Kiev a frappé vendredi trois raffineries de pétrole en Russie après une "pause" de plusieurs jours dans ce type d'attaques.

Bitcoin chahuté

Le bitcoin cédait 2,55 % à 76.783 dollars vers 20H55 GMT. Binance, première plateforme d'échanges de cryptomonnaies au monde, a subi jeudi un piratage dont le préjudice est estimé à 6,3 milliards de dollars.

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