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Ligue 1 : le PSG intraitable, Giroud foudroie Lens
information fournie par AFP 30/10/2026 à 23:25

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Le défenseur marocain du Paris SG Achraf Hakimi a inscrit un triplé contre Le Havre en match de la 9e journée de Ligue 1 le 30 octobre 2026 au Havre ( AFP / Guillaume SALIGOT )

Le défenseur marocain du Paris SG Achraf Hakimi a inscrit un triplé contre Le Havre en match de la 9e journée de Ligue 1 le 30 octobre 2026 au Havre ( AFP / Guillaume SALIGOT )

Le PSG, pourtant privé de nombreux cadres, s'est offert une belle balade au Havre, écrasé 5-1, et a creusé l'écart en tête de la Ligue 1, alors qu'un but d'Olivier Giroud à la 86e minute a permis à Lille de dominer Lens lors du derby du Nord (1-0), vendredi lors de la 9e journée.

Sans quatre de ses éléments incontournables (Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Nuno Mendes, Marquinhos), indisponibles sur blessure, le double champion d'Europe a déroulé au stade Océane face à la lanterne rouge. Au sein d'un onze largement remanié, le défenseur marocain Achraf Hakimi a surnagé avec un triplé et deux passes décisives pour l'attaquant belge Mika Godts et Senny Mayulu.

Avec ce neuvième succès d'affilée, toutes compétitions confondues, le PSG démontre qu'il est injouable en ce moment, quelle que soit l'équipe alignée par Luis Enrique, et s'envole logiquement à la première place du classement avec deux points d'avance sur Lille. Une bonne chose de faite pour les Parisiens avant de se replonger dans la Ligue des champions avec un déplacement mardi à Villarreal, battu vendredi à domicile par l'Espanyol Barcelone en Liga (1-0).

Inusable Giroud

L'attaquant français de Lille Olivier Giroud a inscrit le but de la victoire contre Lens en match de la 9e journée de Ligue 1 le 30 octobre 2026 à Villeneuve-d'Ascq ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

L'attaquant français de Lille Olivier Giroud a inscrit le but de la victoire contre Lens en match de la 9e journée de Ligue 1 le 30 octobre 2026 à Villeneuve-d'Ascq ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Lille va lui retrouver la C1 revigoré par l'issue du duel avec son voisin lensois. L'entrée en jeu en fin de partie de Giroud a totalement fait basculer la rencontre, l'inusable champion du monde 2018 (40 ans) donnant les trois points aux siens sur une reprise à quatre minutes du terme du temps réglementaire.

Avant-dernier sur la scène européenne après trois défaites en autant de matches avant de se rendre mardi en Norvège sur la pelouse de Bodoe Glimt, le Losc, désormais deuxième, s'est bien rattrapé en Ligue 1 après deux nuls consécutifs, faisant vaciller son frère ennemi lensois qui restait sur trois victoires de rang.

Les Sang et Or (8e) vont devoir vite se remobiliser avant la venue de Côme, mercredi, un rendez-vous déjà capital pour leur avenir en Ligue des champions.

L'attaquant de Nice Elye Wahi a inscrit un triplé contre Rennes lors de la 9e journée de Ligue 1 le 30 octobre 2026 à Nice ( AFP / Valery HACHE )

L'attaquant de Nice Elye Wahi a inscrit un triplé contre Rennes lors de la 9e journée de Ligue 1 le 30 octobre 2026 à Nice ( AFP / Valery HACHE )

La soirée a également été marquée par la déroute de Rennes (3e) à Nice (5-2). Portés par un Elye Wahi intenable et auteur de trois buts dont deux sur penalty, les Aiglons ont fait subir la foudre aux Rennais et confirment leur retour en forme après un très mauvais début de championnat. Avant la suite de la 9e journée, samedi et dimanche, Nice pointe provisoirement à la 7e place.

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