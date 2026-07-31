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U10 - Chiffre d’affaires S1-2026 : 78,5 m€
information fournie par Boursorama CP 31/07/2026 à 18:00
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• U10, fournisseur permanentiste de la distribution en décoration et accessoires d’intérieur, propose à ses clients des rayons clé en main assortis d’une offre de services innovants.

• Au premier semestre 2026, le chiffre d’affaires s’élève à 78,5 m€ contre 81,1 m€, avec un effet de change défavorable pour la partie internationale.

• En Europe, les ventes, quasiment stables à 55,2 m€, génèrent toujours plus de rentabilité.

• Les résultats semestriels 2026 afficheront donc une meilleure performance opérationnelle comparée au S1-2025.

• Du côté activité, U10 enrichit ses collections. De nouvelles références et des univers inédits viennent compléter les départements actuels. Ils ont un effet vertueux sur les ventes de l’ensemble des rayons concernés, notamment les ventes de fin d’année 2026 et du 1er semestre 2027.

• U10 continue de développer son modèle de chiffre d’affaires qualitatif et son offre de services auprès de sa clientèle française tout en les déployant progressivement auprès de clients export et vers de nouveaux marchés.

• En continuant à mettre l’accent sur la qualité de service, l’agilité et l’innovation, U10 confirme et développe sa position en tant que partenaire fiable auprès de sa clientèle.

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