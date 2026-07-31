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Bourses européennes: Paris en hausse, Franfort à l'équilibre, Londres en baisse à l'issue d'une semaine agitée
information fournie par AFP 31/07/2026 à 18:00
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Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les principales Bourses européennes ont terminé vendredi la semaine et le mois sur des évolutions contrastées, après plusieurs jours marqués par des chiffres de croissance et d'inflation, les résultats d'entreprises et la volatilité des valeurs technologiques.

Dans la zone euro, où l'inflation a légèrement accéléré en juillet selon les chiffres publiés vendredi, Paris (+0,28%) et Milan (+0,13%) ont terminé en hausse quand Francfort dépassait légèrement son point d'équilibre (+0,07%). Londres a en revanche reculé de 0,27%, emportée par la chute d'IG Group (intermédiation financière, -15,04%).

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