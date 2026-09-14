Tyra Biosciences en hausse après une levée de fonds de 400 millions de dollars

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14 septembre - ** L'action de Tyra Biosciences ( TYRA.O ) a progressé de 4,4% à 23 dollars avant l'ouverture du marché lundi, après avoir levé 400 millions de dollars par le biais d'une augmentation de capital

** La société de biotechnologie basée à Carlsbad, en Californie, annonce une offre d' portant sur environ 9,1 millions d'actions et des bons de souscription préfinancés permettant d'acquérir environ 9,1 millions d'actions

** Le prix de l'offre, fixé à 22,03 dollars, correspond au dernier cours de l'action vendredi

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour faire progresser sa stratégie de développement du dabogratinib dans le traitement des cancers de la vessie et de l'achondroplasie, une maladie génétique rare qui affecte la croissance osseuse, entre autres

** Jefferies, Guggenheim, Cantor Fitzgerald, Barclays et William Blair sont les co-teneurs de livre

** Mercredi, l’action TYRA a chuté de près de 18% pour clôturer à 22,01 $ après que le dabogratinib n’ait pas répondu aux attentes de Wall Street dans le cadre de l’étude de phase II évaluant le médicament dans le traitement des cancers de la vessie

** La société compte environ 59,7 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 1,3 milliard de dollars

** Sur 16 analystes, 15 attribuent à l’action la note "achat fort" ou "achat", et 1 la note "conserver"; le cours cible médian est de 53 dollars, selon les données de LSEG