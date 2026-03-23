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Two Harbors bondit ; la société déclare que l'offre d'acquisition de CrossCountry Mortgage est supérieure à celle d'UWM et reçoit une troisième offre
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 19:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** Les actions de la société d'investissement immobilier Two Harbors Investment TWO.N ont bondi de plus de 7% lundi après avoir déterminé que l'offre d'acquisition rivale de CrossCountry Mortgage (CCM) est supérieure à l'accord de fusion précédent avec UWM Holdings UWMC.N , et a déclaré avoir reçu une offre d'une tierce partie supplémentaire

** Les actions de TWO s'affichaient en hausse de 6,4 % à 11,40 $, un sommet de plus d'un mois, après avoir atteint 11,50 $ ** La proposition de CCM prévoit l'acquisition de toutes les actions TWO en circulation au prix de 10,70 $/sh en espèces et le paiement d'une indemnité de rupture de 25,4 millions de dollars que TWO devrait verser à l'UWMC pour mettre fin à l'opération

** L'UWMC a le droit de proposer des révisions à son accord de fusion avec TWO d'ici mercredi soir (25 mars). TWO a déclaré que l'UWMC a proposé des conditions révisées et que les deux entreprises sont en discussion

** En outre, TWO a déclaré avoir reçu une proposition non sollicitée d'un tiers supplémentaire qui comprend une offre en espèces de 10,75 $/sh, plus le paiement d'une indemnité de résiliation ** En décembre, TWO et le prêteur UWMC ont convenu d'une fusion entièrement en actions d'une valeur de 1,3 milliard de dollars à l'époque, qui doublerait presque le portefeuille de droits de gestion de prêts hypothécaires de l'UWMC

** Le secteur hypothécaire américain se consolide, les prêteurs cherchant à accroître leur envergure après que les taux d'intérêt élevés ont freiné l'activité de refinancement et pesé sur les bénéfices

** La société TWO, basée dans le Minnesota, compte environ 105 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière actuelle d'environ 1,2 milliard de dollars

** En tenant compte du mouvement de lundi, les actions de TWO ont perdu ~17% au cours des 12 derniers mois

** L'action UWMC est en hausse de 4,6 % à 3,37 $ sur la séance, mais en baisse de ~35 % au cours de l'année écoulée

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

TWO HBRS IN REIT
11,390 USD NYSE +6,20%
UWM HOLDINGS RG-A
3,700 USD NYSE +3,64%
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