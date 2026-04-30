Twilio revoit à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel grâce à la demande liée à l'IA ; son action bondit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Twilio TWLO.N a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année jeudi et a publié des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes, ce qui témoigne d'une demande soutenue pour ses outils de communication dans le cloud, alors que les entreprises investissent dans l'engagement client et les services basés sur l'IA.

L'action de la société a bondi de 18 % en séance prolongée.

Twilio, qui fournit des outils de messagerie, de communication vocale et de messagerie électronique utilisés par les entreprises pour communiquer avec leurs clients, s'efforce d'améliorer sa rentabilité après avoir donné la priorité à la croissance pendant des années.

La société s'est également repositionnée autour de l'engagement client basé sur l'IA, dans le but d'intégrer davantage d'automatisation et de capacités basées sur les données dans sa plateforme.

Pour 2026, Twilio a relevé ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires à 14 %-15 %, contre 11,5 %-12,5 % précédemment. Elle a également revu à la hausse ses prévisions de résultat d'exploitation et de flux de trésorerie disponible, les portant à un intervalle compris entre 1,08 et 1,10 milliard de dollars.

La société basée à San Francisco a déclaré un chiffre d'affaires de 1,41 milliard de dollars pour le premier trimestre, en hausse de 20 % par rapport à l'année précédente et supérieur aux estimations de Wall Street, qui s'élevaient à environ 1,34 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice par action ajusté de 1,50 dollar a également dépassé les prévisions de 1,27 dollar.

Twilio prévoit pour le deuxième trimestre un chiffre d'affaires compris entre 1,42 et 1,43 milliard de dollars, supérieur aux estimations des analystes, soulignant la dynamique continue de son activité principale de communication.

La société a annoncé un bénéfice net de 90 millions de dollars au premier trimestre, soit 57 cents par action, contre 20 millions de dollars, soit 12 cents par action, un an plus tôt.