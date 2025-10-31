Twilio grimpe après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - ** Les actions de la plateforme de communication en nuage Twilio TWLO.N ont bondi de 11,2% à 125,5 dollars en pré-marché

** La société revoit à la hausse ses perspectives de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 25 à 12,4-12,6 % contre 10 %-11 %

** TWLO annonce un bénéfice par action ajusté de 1,25 $ au troisième trimestre, contre une estimation de 1,08 $, et un chiffre d'affaires de 1,30 milliard de dollars, supérieur à l'estimation de 1,25 milliard de dollars

** Les comptes clients actifs sont passés à 392 000, contre 320 000 l'année précédente

** Plusieurs maisons de courtage, dont Morgan Stanley, Monness Crespi, Wells Fargo, Needham et Mizuho, ont relevé leurs prévisions pour TWLO après les résultats

** Parmi les 30 analystes qui couvrent TWLO, la note moyenne est "achat"; la prévision médiane est de 135

** Jusqu'à la clôture de jeudi, TWLO a progressé de 4,4 % depuis le début de l'année, contre un gain de 12,3 % pour l'indice composite de la Bourse de New York .NYA