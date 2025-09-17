Turkish Airlines n'a pas l'intention d'augmenter sa participation dans la compagnie espagnole Air Europa, selon son président

Turkish Airlines n'a pas l'intention d'augmenter sa participation dans la compagnie espagnole Air Europa au-delà de la part minoritaire qu'elle est en train d'acquérir, a déclaré mercredi le président de la compagnie nationale, Ahmet Bolat.

"Nous ne sommes pas intéressés par la possession d'Air Europa, nous sommes intéressés par la collaboration avec Air Europa", a déclaré Ahmet Bolat.

Turkish Airlines est intéressée par les possibilités qu'offre la présence d'Air Europa en Amérique latine, a-t-il ajouté.

S'adressant aux journalistes à Séville, Ahmet Bolat a également déclaré que d'autres soumissionnaires pour Air Europa avaient échoué en raison des modèles commerciaux qu'ils proposaient et que l'accord avait été accepté par International Airlines Group ICAG.L , propriétaire de British Airways, qui détient une participation de 20 % dans Air Europa.

Turkish Airlines investira 300 millions d'euros (355 millions de dollars) en dette convertible, ce qui équivaut à une participation de 25 à 27 % dans Air Europa, a déclaré Ahmet Bolat.

La réglementation européenne empêche Turkish Airlines de détenir une participation de 50 % ou plus dans Air Europa, car les compagnies aériennes non membres de l'Union européenne ne peuvent pas détenir une participation majoritaire dans les transporteurs basés dans l'UE.

Ahmet Bolat a déclaré que les autres soumissionnaires pour Air Europa qui avaient été présélectionnés par la famille Hidalgo ont échoué non pas en raison du prix qu'ils proposaient, qui était proche de celui de Turkish Airlines, mais en raison de ce qu'ils apportaient à l'ensemble de l'entreprise.

Il n'a identifié aucun des autres soumissionnaires.

Il a déclaré que le plan d'affaires de Turkish Airlines pour le partenariat avec Air Europa avait convaincu la famille Hidalgo et IAG, ajoutant que ce plan était confidentiel.

(1 dollar = 0,8447 euro)