Malgré un bénéfice en baisse, TF1 fait valoir sa "résilience" dans un contexte difficile

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le bénéfice net du groupe TF1 a diminué de 25% en 2025, à 153 millions d'euros, selon ses résultats annuels publiés jeudi, mais le groupe a mis en avant sa "résilience" dans un environnement économique "complexe", marqué par une baisse du marché publicitaire.

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'élève à près de 2,3 milliards d'euros, "en retrait de 2,5% sur un an, et quasi-stable à périmètre et change constants (-0,8%)", a-t-il indiqué dans un communiqué. Il explique cette baisse "par un contexte publicitaire dégradé (particulièrement au quatrième trimestre)".

Le groupe attribue le recul de son bénéfice net à la baisse des taux (sa trésorerie rapporte donc moins), à la dépréciation d'une participation qu'il détient dans un studio de production (via sa filiale Studio TF1) et à la surtaxe exceptionnelle pour les grandes entreprises prévue dans la loi de finances 2025 (-15 millions d'euros à elle seule).

Son excédent financier net est de 515 millions d'euros à fin décembre, en hausse de 9 millions sur un an.

"TF1 a réalisé des performances qui témoignent de la résilience du groupe dans un environnement complexe" et "a atteint ses objectifs en 2025 en dépit du contexte économique (...) incertain", a fait valoir son PDG, Rodolphe Belmer, lors d'une conférence de presse téléphonique.

Il a insisté sur "la capacité du groupe à tenir le cap de son plan de transformation digitale avec une stratégie qui porte ses fruits".

Sur le linéaire, c'est-à-dire la télé traditionnelle, le marché publicitaire a poursuivi sa "baisse structurelle", à cause du basculement des consommateurs vers le streaming et de "l'instabilité" économique et politique mondiale.

Globalement, le chiffre d'affaires publicitaire du groupe a baissé de 4,3%, à près de 1,6 milliard d'euros. Mais au sein de ce total, celui de la plateforme de streaming TF1+ a bondi de 36% "pour la deuxième année consécutive", et atteint 198 millions d'euros.

La plateforme a "poursuivi sa très forte dynamique de croissance", selon M. Belmer, en rassemblant en moyenne 38 millions de streamers mensuels en 2025, contre 33 millions en 2024.

"Malgré les incertitudes liées (au) contexte, notre groupe continuera d'avancer avec détermination en maintenant son rythme de transformation digitale", a estimé M. Belmer.

Les contenus de TF1 seront diffusés sur Netflix à partir de l'été, en vertu d'un accord signé l'an passé.

Le groupe mise en 2026 sur le retour de ses "grandes franchises" comme Koh-Lanta, sur des fictions événement comme la deuxième saison de la série "Cat's Eyes" ou sur certains matches du Tournoi des six nations de rugby, rachetés à France Télévisions.

Le Mondial de foot, en revanche, sera diffusé par son rival M6, qui avait acheté les droits, jugés trop chers par le groupe TF1.