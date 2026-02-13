L'Oréal pénalisé par la taxe sur les entreprises en 2025, année "de transformation"

( AFP / HECTOR RETAMAL )

Le géant français des cosmétiques L’Oréal a annoncé jeudi une baisse de 4,4% de son bénéfice net à 6,13 milliards d'euros, pénalisé par les effets de change et la surtaxe exceptionnelle imposée aux grandes entreprises au nom du redressement des finances publiques françaises.

"Cette taxe de moins en moins exceptionnelle sur les grandes entreprises (...) coûte à peu près 250 millions [d'euros]. J'aurais préféré investir cet argent en recherche", a déclaré à l'AFP le directeur général de L'Oréal, Nicolas Hieronimus.

"Ce que je regrette, c'est qu'on fasse porter beaucoup aux entreprises qui portent haut les couleurs de la France et de l'Europe et qui ont du succès (...) alors qu'il y a des endroits où on peut aussi faire des économies; mais on est contents d'avoir un budget, un gouvernement stable et c'est apparemment le prix à payer", a-t-il ajouté.

Le chiffre d'affaires du groupe est en hausse de 1,3% à 44 milliards d'euros, selon un communiqué. La marge d'exploitation est de 20,2% contre 20% en 2024.

Au quatrième trimestre, les ventes de L'Oréal progressent de 1,5% à 11,24 milliards d'euros.

Cette année 2025 a été "une année assez déterminante pour L'Oréal", estime Nicolas Hieronimus qui souligne des "résultats solides", "malgré un contexte pour le moins volatil et adverse".

Cela a aussi été "une année de transformation importante pour préparer la croissance du futur" avec "des gros investissements dans la technologie, l'informatique, l'IA (intelligence artificielle)... On a dépensé plus d'un milliard et demi d'euros dans la tech", a-t-il dit.

Il évoque aussi "une année historique" en matière d'acquisitions.

- 725 brevets -

L'Oréal a pris une participation minoritaire dans la marque de mode Jacquemus, est monté à 20% du capital du laboratoire suisse de dermatologie Galderma ou encore a acquis une participation majoritaire dans la marque britannique de soin de la peau Medik8. Mais surtout, il a annoncé l'achat de la division beauté du groupe de luxe Kering pour un 4 milliards d'euros.

"Ces acquisitions nous renforcent dans notre cœur de métier et nous ouvrent aussi des perspectives", a expliqué à l'AFP Nicolas Hieronimus, "des perspectives importantes dans le luxe, dans la beauté dermatologique, dans la beauté santé".

Pour 2026, "il faut être prudent et humble", dit-il et, "sauf nouvelle surprise", il estime quand même que "le marché de la beauté va poursuivre son accélération". "Il faut redoubler d'efforts en matière d'innovation pour animer ce marché, pour séduire les consommateurs", selon lui.

"En 2025, L'Oréal a enregistré son plus grand nombre historique de brevets. On a obtenu 725 brevets. C'est la garantie qu'on va avoir plus d'innovations exclusives, une plus grande partie de notre chiffre d'affaires protégée par des brevets", explique-t-il.

Géographiquement, en 2025, les ventes en Asie du Nord ont baissé de 2,2% à 10,08 milliards d'euros, mais hors effet de change, elles ont progressé de 0,5%. "L'amélioration est tirée par la Chine continentale, où la croissance s'ccélère, passant d'une croissance faible à une croissance moyenne à un chiffre", selon le communiqué.

En Europe, le chiffre d'affaires de L'Oréal a progressé de 4,6% à 14,86 milliards d'euros. En Amérique du Nord, les ventes ont reculent de 0,7% (mais hors effet de change progressent de 3,4%) à 11,71 milliards d'euros.

Par division, les ventes de produits grand public (Garnier, Maybelline...) sont en hausse de 0,7% et passent les 16 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires de L'Oréal luxe (Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani...) est stable à 15,6 milliards d'euros.

Les ventes de la division beauté dermatologique (La Roche-Posay, CeraVe, Vichy...) progressent de 2,5% à 7,2 milliards d'euros et les produits professionnels (Kerastase, Redken...) bondissent de 5,5% et dépassent les 5 milliards d'euros.