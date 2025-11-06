Turkish Airlines conclut un accord avec GE Aerospace pour la motorisation de 75 avions Boeing

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Turkish Airlines THYAO.IS a conclu un accord avec GE Aerospace pour l'achat de moteurs, de moteurs de rechange et de services de maintenance de moteurs pour 75 avions B787 qu'elle achète à Boeing, a déclaré la compagnie.

Cette déclaration à la bourse d'Istanbul fait suite à l'annonce faite par Turkish Airlines en septembre qu'elle avait décidé d'acheter les 75 avions à Boeing BA.N , soit 50 commandes fermes et 25 commandes en option pour les modèles B787-9 et B787-10, avec des livraisons prévues entre 2029 et 2034.