 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 957,73
+1,48%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Turkish Airlines conclut un accord avec GE Aerospace pour la motorisation de 75 avions Boeing
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 05:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Turkish Airlines THYAO.IS a conclu un accord avec GE Aerospace pour l'achat de moteurs, de moteurs de rechange et de services de maintenance de moteurs pour 75 avions B787 qu'elle achète à Boeing, a déclaré la compagnie.

Cette déclaration à la bourse d'Istanbul fait suite à l'annonce faite par Turkish Airlines en septembre qu'elle avait décidé d'acheter les 75 avions à Boeing BA.N , soit 50 commandes fermes et 25 commandes en option pour les modèles B787-9 et B787-10, avec des livraisons prévues entre 2029 et 2034.

Valeurs associées

BOEING CO
197,590 USD NYSE -0,31%
GE AEROSPACE
305,085 USD NYSE +0,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les habitants marchent le long d'une rue couverte de boue après le passage du typhon Kalmaegi à Liloan, dans la province de Cebu aux Philippines, le 6 novembre 2025 ( AFP / Jam STA ROSA )
    Le typhon Kalmaegi se dirige vers le Vietnam après avoir fait 140 morts aux Philippines
    information fournie par AFP 06.11.2025 05:36 

    Le typhon Kalmaegi, le plus meurtrier cette année aux Philippines, a fait au moins 140 morts, ont indiqué les autorités jeudi, et menace à présent le Vietnam qu'il devrait atteindre dans la nuit. Des villes entières de la province centrale de Cebu aux Philippines, ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 05/11/2025
    Top 5 IA du 05/11/2025
    information fournie par Libertify 06.11.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Alstom , Bouygues , Eutelsat , Rubis , Tesla . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Le Premier ministre belge Bart De Wever s'exprime lors d'un sommet européenne à Bruxelles le 23 octobre 2025 ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Parfum de crise gouvernementale en Belgique autour du budget
    information fournie par AFP 06.11.2025 04:00 

    Le gouvernement belge chutera-t-il jeudi ? Le Premier ministre Bart De Wever a donné un ton dramatique aux débats budgétaires en fixant à ses partenaires de coalition cette date butoir pour conclure un accord sur un gros effort d'économies réclamé depuis des semaines. ... Lire la suite

  • L'ancienne présidente de l'Argentine (2007-2015), Cristina Fernandez de Kirchner, sur le balcon de son appartement après les résultats des élections législatives nationales de mi-mandat à Buenos Aires, le 26 octobre 2025 ( AFP / Emiliano Lasalvia )
    Argentine: nouveau procès de corruption pour une Cristina Kirchner crépusculaire
    information fournie par AFP 06.11.2025 03:52 

    L'ex-présidente argentine Cristina Kirchner, déjà condamnée à de la prison à domicile et inéligible, est jugée à partir de jeudi dans une autre affaire de corruption présumée, jalon de plus dans le crépuscule de cette figure politique dominante pendant vingt ans. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank