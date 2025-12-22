Négociation sur l'Ukraine: Washington et Kiev saluent des échanges "productifs" en Floride

Ce combo montre de gauche à droite le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Whasington le 18 août 2025, le président américain Donald Trump le 22 août 2025 à Washington et le président russe Vladimir Poutine à Anchorage, Alaska, le 15 août 2025 ( AFP / Mandel NGAN )

Les Etats-Unis et l'Ukraine ont salué dimanche des échanges "productifs et constructifs" entre émissaires des deux pays réunis à Miami, en présence de négociateurs européens, en vue de mettre fin à la guerre en Ukraine.

Même si ce dernier cycle de pourparlers -- avec également des réunions distinctes entre Américains et Russes en Floride -- n'a produit aucune percée significative, toutes les parties ont tenu à se montrer positifs.

"Au cours des trois derniers jours en Floride, la délégation ukrainienne a tenu une série de réunions productives et constructives avec ses partenaires américains et européens" ont ainsi écrit sur X Steve Witkoff, fidèle de Donald Trump et ordonnateur de ces discussions, et Roustem Oumerov, négociateur en chef de Kiev.

Américains, Ukrainiens et Européens sont depuis vendredi dans la mégapole balnéaire de Miami, sous l'égide de Steve Witkoff et de Jared Kushner, le gendre du président Trump.

Leur réunion s'est focalisée selon eux sur l'élaboration et l'harmonisation des positions sur "quatre documents clés": un "plan en 20 points", un "cadre multilatéral de garantie de sécurité", un "cadre américain de garantie de sécurité pour l'Ukraine" et un "plan économique et de prospérité".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait salué des travaux "sur les documents relatifs à la fin de la guerre, aux garanties de sécurité et à la reconstruction", les qualifiant lui aussi de "constructifs" et "avançant à un rythme assez rapide".

- Pas de réunion Moscou-Washington-Kiev -

La partie américaine a également reçu à Miami l'émissaire russe Kirill Dmitriev, lequel a également salué dimanche le caractère constructif des échanges. M. Witkoff qui s'est rendu plusieurs fois au Kremlin voir le président Vladimir Poutine a parlé, là encore, de réunions "productives et constructives".

Mais le conseiller diplomatique du Kremlin Iouri Ouchakov, qu'une hypothétique rencontre Russie/Etats-Unis/Ukraine n'était "pas en cours de préparation", alors que Kiev avait évoqué une proposition de Washington en ce sens.

la diplomatie s'est accélérée ces dernières semaines pour trouver une porte de sortie au conflit en Ukraine.

M. Zelensky a à cet égard fait part de "progrès" avec les Etats-Unis en vue d'amender le plan en 28 points proposé il y a plus d'un mois par l'administration Trump et perçu comme étant largement favorable à la Russie.

Cette nouvelle mouture n'est pas connue dans le détail mais, selon lui, implique des concessions territoriales de la part de l'Ukraine en échange de garanties de sécurité occidentales.

L'émissaire russe "devrait recevoir des informations sur ce qui a été élaboré par les Américains et les Européens" et rendre compte ultérieurement à Moscou, a précisé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à la télévision d'Etat.

A Washington, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a promis qu'aucun accord ne serait imposé aux Ukrainiens ou aux Russes.

- Poutine "prêt au dialogue" avec Macron -

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le 19 décembre 2025 à Varsovie ( AFP / Sergei GAPON )

Nouveauté des tractations en Floride; la présence des Européens.

Dimanche, la présidence française a salué les propos de M. Poutine qui s'est dit "prêt au dialogue" avec son homologue français Emmanuel Macron. Ce dernier avait ouvert la porte à un tel dialogue lors d'un sommet européen vendredi à Bruxelles qui a validé un prêt de 90 milliards d'euros à Kiev.

En cas d'échec des pourparlers diplomatiques en Floride, le président ukrainien avait appelé les Etats-Unis à mettre la "pression totale" sur la Russie pour faire cesser la guerre.

Le président russe Vladimir Poutine, lors d'une conférence de presse, le 19 décembre 2025 à Moscou ( AFP / Alexander NEMENOV )

Sur le terrain, l'armée ukrainienne a annoncé dimanche qu'elle s'efforçait de repousser une tentative de percée des Russes dans la région de Soumy (nord-est), d'où Kiev accuse Moscou d'avoir illégalement déporté des civils.

La Russie a revendiqué la veille la prise de Vyssoke, un village proche de Grabovske.

Cette zone frontalière à l'est de la ville de Soumy avait été jusqu'à présent relativement épargnée, après une contre-offensive éclair ukrainienne à l'issue de laquelle les unités russes avaient été contraintes de se retirer en 2022.

"Malheureusement, les véritables signaux en provenance de la Russie restent uniquement négatifs: des assauts le long de la ligne de front, des crimes de guerre russes dans les zones frontalières et des frappes continues contre nos infrastructures", a dénoncé dimanche le président ukrainien.

Selon lui, "cette semaine, la Russie a lancé approximativement 1.300 attaques de drones, (largué) presque 1.200 bombes aériennes guidées et (tiré) neuf missiles de différents types" sur le territoire ukrainien, touchant particulièrement le sud, à commencer par la cité portuaire d'Odessa, sur la mer Noire.

"Il s'agit d'une tentative de la Russie de bloquer l'accès de l'Ukraine à la logistique maritime", a-t-il conclu.