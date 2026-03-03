 Aller au contenu principal
TUI rapatrie ses clients du Moyen-Orient à partir d'aujourd'hui, annonce son PDG
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 09:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe touristique allemand TUI TUI1n.DE commencera mardi à proposer des vols de retour à ses clients bloqués au Moyen-Orient en raison du conflit militaire qui s'y déroule, a déclaré son directeur général à la chaîne de télévision NTV.

Sebastian Ebel a déclaré que TUI travaillait avec les compagnies aériennes Etihad, Emirates et Qatar Airways, ajoutant que, tous voyagistes confondus, environ 30 000 touristes allemands étaient bloqués dans la région, dont environ 10 000 pour TUI.

"Nous prévoyons d'effectuer les premiers vols aujourd'hui avec ces compagnies pour rapatrier nos clients", a déclaré M. Ebel.

Guerre en Iran

