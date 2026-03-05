TUI pris dans les remous de la guerre au Moyen-Orient
A ce jour, deux navires de croisière opérant sur le marché allemand sous la marque TUI Cruises (coentreprise à parts égales) sont immobilisés. Le Mein Schiff 4 est immobilisé à Abu Dhabi tandis que le Mein Schiff 5 est à quai à Doha. Chaque navire transporte environ 2 500 passagers et 1 000 membres d'équipage et attend actuellement les dispositions nécessaires pour leur rapatriement d'urgence.
Dans ce contexte, AlphaValue indique que, face aux fortes perturbations du trafic aérien commercial dans la région, TUI coordonne une évacuation massive pour environ 7 000 personnes. L'analyste estime le coût total du rapatriement et des soins à 14 millions d'euros.
D'après les calculs du broker, les provisions pour remboursement devraient se chiffrer à quelque 28 MEUR. En charge du dossier chez AlphaValue, Yi Zhong estime que si les menaces à la sécurité persistent, d'autres annulations sont à prévoir pour le reste du mois de mars. "Si six croisières supplémentaires sont annulées fin mars, le manque à gagner s'élèvera à 23 MEUR", souligne-t-elle.
Enfin, si la situation ne se stabilise pas d'ici fin mars, TUI Cruises pourrait être contrainte de redéployer ses navires vers l'Europe via le cap de Bonne-Espérance, le canal de Suez restant une zone à haut risque. Toujours selon l'analyste, ce voyage de 25 jours engendrerait environ 22 MEUR de coûts supplémentaires liés au carburant, à la logistique et au manque à gagner (journées de navigation à vide).
Dans ce contexte, le broker confirme ses perspectives globales, mais signale qu'un conflit régional prolongé nécessiterait une révision à la baisse des objectifs de croissance des bénéfices de TUI pour l'exercice 2026.
De son côté, mwb research estime que la baisse récente de l'action TUI (-8% en une semaine) liée aux inquiétudes autour du conflit avec l'Iran est probablement excessive. Selon l'analyste Oliver Wojahn, les perturbations logistiques dans certains hubs du Golfe existent, mais le coeur de la saison estivale de TUI - principalement concentré en Méditerranée occidentale et en Turquie - n'est pour l'instant pas affecté.
Dans le scénario central du broker, où les perturbations resteraient limitées au mois de mars avant un retour à la normale en avril, l'impact financier serait modeste : mwb research estime environ 50 MEUR de chiffre d'affaires perdus et 25 MEUR d'EBIT en moins. La couverture carburant du groupe devrait en outre atténuer l'effet d'une éventuelle hausse des prix du pétrole. Dans ces conditions, les objectifs 2026 de TUI - croissance du chiffre d'affaires de 2 à 4% et de l'EBIT de 7 à 10% - restent jugés atteignables.
Le principal risque identifié serait une extension ou une prolongation du conflit, susceptible de peser sur la demande touristique dans des destinations clés comme la Turquie (environ 20% des volumes estivaux) ou l'Égypte (environ 5%). Même sans propagation directe des hostilités, la perception d'instabilité régionale pourrait détourner les voyageurs de ces marchés. Dans ce cas, une partie de la demande pourrait néanmoins se reporter vers des destinations jugées plus sûres en Méditerranée occidentale, comme l'Espagne.
Dans ce contexte, mwb research maintient sa recommandation achat sur le titre TUI avec un objectif de cours de 16 EUR, estimant que les fondamentaux et les perspectives de croissance du groupe restent globalement inchangés à ce stade.
