TUI prévoit un ralentissement de l'augmentation des recettes et des bénéfices en 2026
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 10:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

TUI prévoit une croissance du chiffre d'affaires de 2 à 4 % et une hausse des bénéfices de 7 à 10 % en 2026

*

Les actions chutent de 3,2 % après des prévisions prudentes

*

Réduction des coûts prévue, accent mis sur l'efficacité et la rentabilité

(Mise à jour avec les commentaires du directeur général lors de la conférence de presse, mise à jour des mouvements d'actions, ajout d'un commentaire d'analyste) par Joanna Plucinska et Emanuele Berro

Le plus grand voyagiste européen TUI TUI1n.DE a présenté mercredi des perspectives pour 2026 plus conservatrices que le marché ne l'attendait, citant l'environnement commercial actuel et les incertitudes économiques et géopolitiques qui prévalent.

Pour 2026, la société s'attend à ce que son chiffre d'affaires augmente de 2 à 4 % et que son bénéfice d'exploitation sous-jacent augmente de 7 à 10 %, ce qui signifie qu'elle ne maintiendra pas la croissance à partir de 2025 comme les marchés l'ont supposé. Les actions de TUI étaient en baisse de 3,2 % à 8 h 32 GMT.

DÉFIS ET RÉDUCTION DES COÛTS En novembre, le groupe a publié des résultats préliminaires pour l'ensemble de l'année pour 2025, supérieurs à ses propres prévisions, citant de solides performances dans les secteurs des croisières et de l'hôtellerie. Il a toutefois reconnu les difficultés rencontrées sur certains de ses marchés et le directeur général Sebastian Ebel a déclaré que le groupe prévoyait des réductions de coûts dans les années à venir.

Malgré une croissance positive dans les secteurs des croisières et de l'hôtellerie, les résultats ont montré une performance globale plus faible en 2025 pour une grande partie du segment des compagnies aériennes du groupe dans toute l'Europe. M. Ebel a déclaré que les perspectives plus modestes, en particulier en ce qui concerne le chiffre d'affaires, étaient en partie dues à un problème de comptabilité, les revenus des coentreprises dans les secteurs des croisières et de l'hôtellerie n'étant pas inclus dans les chiffres du groupe TUI.

"Tous les segments deviendront encore plus rentables et efficaces à l'avenir", a-t-il déclaré dans un premier temps. Dudley Shanley, analyste des compagnies aériennes chez Goodbody brokers, a déclaré que les résultats et les perspectives étaient globalement positifs malgré les difficultés.

Le bénéfice sous-jacent avant intérêts et impôts pour son exercice fiscal, qui s'est terminé le 30 septembre, s'est élevé à 1,46 milliard d'euros (1,70 milliard de dollars) à taux de change constants, soit une hausse de 12,6 % par rapport à l'année précédente et une augmentation supérieure à l'objectif de TUI, qui se situe entre 9 et 11 %.

TUI a dû faire face à la faiblesse de son marché principal, l'Allemagne, mais a réussi à améliorer ses résultats en se concentrant sur l'internationalisation de son offre et en mettant l'accent sur ses activités les plus rentables. M. Ebel a déclaré lors d'une conférence de presse que le groupe était "très insatisfait" du cours actuel de son action, mais qu'une nouvelle politique de dividende de 0,10 euro par action contribuerait à améliorer le cours au cours de l'année à venir. M. Ebel a déclaré aux journalistes que TUI mettrait en œuvre des mesures de réduction des coûts dans son segment des marchés et des compagnies aériennes afin de renforcer l'efficacité et d'aider la société à réussir à plus long terme. Lorsqu'on lui a demandé si cela signifiait des suppressions d'emplois, M. Ebel a répondu, sans donner plus de détails: "Il y a une grande différence entre réduire le nombre d'emplois et supprimer des emplois." Il a également déclaré qu'une livraison attendue de 20 avions de Boeing BA.N au cours de l'année fiscale à venir aiderait considérablement à réduire les coûts, permettant des mises à niveau vers une flotte plus efficace.

