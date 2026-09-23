TUI poursuit sa chasse au plastique dans ses hôtels

Le groupe touristique assure poursuivre ses efforts contre la pollution plastique, avec une consommation ramenée à 40 grammes par nuitée et par client sur l'exercice 2025.

TUI rapporte avoir réduit de 13% sur un an sa consommation de plastique à usage unique dans ses hôtels détenus et gérés, et de 30% depuis 2022. Dans les établissements TUI BLUE, l'utilisation de bouteilles d'eau en plastique a presque été divisée par deux.

En Turquie, la consommation des hôtels TUI BLUE est passée de 98 à 50 grammes par nuitée et par client, notamment grâce aux distributeurs d'eau, bouteilles rechargeables et verres réutilisables.

Le groupe déploie également des filtres à microfibres dans certains hôtels en Espagne, Grèce, Italie, Maroc et Türkiye. Selon des tests indépendants en laboratoire, ces équipements peuvent capter jusqu'à 99% des microfibres libérées lors du lavage.

Membre de la Global Tourism Plastics Initiative (GTPI), initiative mondiale sur les plastiques dans le tourisme menée par le Programme des Nations unies pour l'environnement, TUI s'est engagé à éliminer les emballages plastiques problématiques et inutiles d'ici 2030.

Vers 10h30, le titre progressait de 0,5%, à 6,56 euros, à la Bourse de Francfort.