TUI accélère le déploiement de sa division hôtelière avec plus de 70 projets en portefeuille
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 11:31

Le groupe touristique poursuit l'expansion internationale de TUI Hotels & Resorts en Asie et en Afrique et ouvre les réservations d'un nouveau club au Cap-Vert.

TUI annonce la mise en oeuvre active de la stratégie de croissance de sa division Hotels & Resorts, qui regroupe 12 marques et plus de 460 hôtels dans le monde, avec plus de 70 établissements supplémentaires en développement. L'objectif est de renforcer la présence internationale du groupe sur des destinations établies et émergentes à fort potentiel annuel.

En Asie, TUI exploite 25 hôtels en Chine et en Asie du Sud-Est et compte plus de 30 projets en préparation. Un contrat de gestion a été signé pour le TUI Blue Yangtze Shanghai, un hôtel 5 étoiles de 103 chambres dont l'ouverture est prévue le 1er juin 2026. Le groupe prépare également son premier TUI Blue au Japon, à Hokkaido, et poursuit son développement au Vietnam.

En Afrique, TUI prévoit un nouveau TUI Magic Life à Agadir, le premier TUI Blue en Gambie ainsi que d'autres projets à Zanzibar. Les réservations sont par ailleurs ouvertes pour le Robinson Boa Vista au Cap-Vert, dont l'ouverture est programmée le 6 mars 2027. Ce resort comptera 322 chambres, dont 20 junior suites et 10 suites deluxe.

