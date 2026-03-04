TUI accélère le déploiement de sa division hôtelière avec plus de 70 projets en portefeuille
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 11:31
TUI annonce la mise en oeuvre active de la stratégie de croissance de sa division Hotels & Resorts, qui regroupe 12 marques et plus de 460 hôtels dans le monde, avec plus de 70 établissements supplémentaires en développement. L'objectif est de renforcer la présence internationale du groupe sur des destinations établies et émergentes à fort potentiel annuel.
En Asie, TUI exploite 25 hôtels en Chine et en Asie du Sud-Est et compte plus de 30 projets en préparation. Un contrat de gestion a été signé pour le TUI Blue Yangtze Shanghai, un hôtel 5 étoiles de 103 chambres dont l'ouverture est prévue le 1er juin 2026. Le groupe prépare également son premier TUI Blue au Japon, à Hokkaido, et poursuit son développement au Vietnam.
En Afrique, TUI prévoit un nouveau TUI Magic Life à Agadir, le premier TUI Blue en Gambie ainsi que d'autres projets à Zanzibar. Les réservations sont par ailleurs ouvertes pour le Robinson Boa Vista au Cap-Vert, dont l'ouverture est programmée le 6 mars 2027. Ce resort comptera 322 chambres, dont 20 junior suites et 10 suites deluxe.
Valeurs associées
|7,396 EUR
|XETRA
|+3,30%
A lire aussi
-
La Chine a ouvert mercredi le grand évènement politique annuel dit des "Deux Sessions", durant lequel elle dévoilera ses objectifs de croissance, son budget militaire et son plan quinquennal, dans un contexte intérieur et international délicat. Le pouvoir n'a donné ... Lire la suite
-
Le groupe d'agrochimie et de pharmacie Bayer a enregistré une troisième perte nette d'affilée en 2025, plombé par les litiges liés au glyphosate aux Etats-Unis, mais promet désormais de résorber ces coûts grâce à un vaste accord financier. Avec une perte de 3,6 ... Lire la suite
-
Le Texas a ouvert le bal des primaires mardi aux Etats-Unis avec des scrutins très observés pour les républicains comme pour les démocrates, à quelques mois d'élections de mi-mandat cruciales pour la suite de la présidence de Donald Trump. Dans cet Etat conservateur ... Lire la suite
-
La société Stoxx Ltd, filiale de l'opérateur boursier Deustche Börse, a annoncé lundi la nouvelle composition de son indice phare, le STOXX Europe 600, qui regroupe les 600 principales entreprises cotées du continent. Dans le cadre de cette révision, deux sociétés ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer