Elis anticipe un ralentissement de la croissance du CA en 2026
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 09:29

Le logo d'Elis est visible à l'extérieur d'un bâtiment de l'entreprise à Reze, près de Nantes

Elis a annoncé ‌mercredi anticiper en 2026 une croissance organique annuelle du ​chiffre d'affaires légèrement inférieure à l'année dernière, le groupe de services de nettoyage citant la légère baisse des ​signatures de contrats au quatrième trimestre de son exercice clos le ​31 décembre.

En 2025, la croissance ⁠du chiffre d'affaires a été de 3,8% en ‌organique, atteignant 4,8 milliards d'euros, selon un communiqué du groupe.

L'Ebitda ajusté annuel est ressorti ​en hausse de ‌5,6% sur un an, à 1,7 milliard ⁠d'euros, et le free cash-flow de 3,5% à 358,6 millions d'euros.

Pour 2026, Elis anticipe par ailleurs une légère ⁠amélioration des ‌marges d'Ebitda ajusté et d'Ebit. Le groupe ⁠table également sur une croissance de l'ordre de ‌7-9% ("high-single digit") de son résultat net courant ⁠par action et de 4-6% ("mid-single digit") de son ⁠free cash-flow.

A ‌propos de la situation au Moyen-Orient, Elis précise dans ​le communiqué ne prévoir ‌aucun impact significatif sur son activité.

"Notre politique de couverture active des achats ​de gaz et d’électricité garantit une baisse de la facture énergétique en 2026 et 2027", ⁠explique le groupe.

Elis, qui proposera un dividende en numéraire de 0,48 euro par action pour 2025, a également annoncé un programme de rachat d’actions pouvant aller jusqu’à 500 millions d’euros en 2026.

(Rédigé par Etienne Breban, édité ​par Augustin Turpin)

