Porsche, ‌filiale de Volkswagen, a annoncé mercredi prévoir ​une reprise en 2026 après une année 2025 mouvementée, marquée par des avertissements sur ses résultats, ​des coûts liés aux droits de douane et le ​départ de son président ⁠du directoire.

Le constructeur allemand de voitures de ‌sport a dit tabler sur un rendement opérationnel de l'ordre de 5,5% à ​7,5% en ‌2026, après un recul à +1,1% en ⁠2025.

"Nous profitons des défis actuels pour agir de manière encore plus décisive", a déclaré ⁠Michael Leiters, nouveau ‌président du directoire de Porsche.

Selon un ⁠sondage Visible Alpha, la marge prévue ‌pour 2025 et la fourchette prévisionnelle ⁠pour 2026 étaient toutes deux inférieures aux ⁠attentes des ‌analystes, qui tablaient respectivement sur 1,3% et 7,8%.

Porsche ​a réduit son ‌dividende proposé pour l'année écoulée à un euro par action ​ordinaire et à 1,01 euro par action privilégiée, ses bénéfices ayant été ⁠affectés par des charges liées à l'arrêt du déploiement de ses véhicules électriques et par environ 700 millions d'euros de coûts tarifaires.

