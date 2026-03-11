 Aller au contenu principal
Les Bourses européennes ouvrent en baisse, l'oeil sur le Moyen-Orient
information fournie par AFP 11/03/2026 à 09:10

La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens sont repartis dans le rouge mercredi, après leur rebond de la veille, face à l'incertitude autour de la guerre au Moyen-Orient et de l'évolution du prix des hydrocarbures.

Dans les premiers échanges, vers 8H05 GMT, Paris perdait 0,72%, Francfort 1,09% et Londres 0,63%. Milan cédait 0,79%.

Euronext CAC40

