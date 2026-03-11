Repli en vue en Europe au 12e jour de guerre en Iran

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi après le rebond de la veille lié à l'espoir ‌d'une fin proche de la guerre en Iran alors que les investisseurs continuent de surveiller les derniers développements sur le conflit qui entre dans son douzième jour.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,42% à l'ouverture. Le Dax ​à Francfort pourrait reculer de 0,45%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait abandonner 0,31%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,50% et le Stoxx 600 en baisse de 0,33%.

De nouvelles attaques ont visé des installations militaires américaines au Moyen-Orient mercredi, après que les Etats-Unis et Israël ont pilonné l'Iran la veille lors de bombardements décrits par le Pentagone et les Iraniens comme les plus intenses menés depuis le début de la guerre.

Cela maintient les marchés financiers anxieux, les ​investisseurs étant dans l'incapacité d'évaluer la durée du conflit et son impact.

Outre les inquiétudes géopolitiques, qui ont provoqué récemment des tensions dans l'obligataire avec notamment le Bund allemand à deux ans qui a touché lundi un pic de 19 mois sur fond de crainte d'une résurgence de l'inflation en Europe avec la flambée des cours ​pétroliers, le marché devrait analyser d'importantes statistiques économiques.

Parmi ces indicateurs figurent les prix à la consommation en Allemagne qui confirment ⁠un léger ralentissement de l'inflation à 2,0% en février sur un an.

Aux Etats-Unis, on attend également les chiffres de l'inflation pour le mois de février, des données susceptibles d'influer sur les anticipations des taux d'intérêt des banques ‌centrales, même si elles n'intègrent pas la nouvelle donne née de la guerre en Iran, déclenchée le 28 février.

"Le ton général des banques centrales restera restrictif tant que persistera la menace d'un impact inflationniste lié à la guerre", prévient Thierry Wizman, stratège devises et taux chez Macquarie Group.

Côté entreprises, le secteur technologique devrait être dans les radars des marchés avec la publication des résultats d'Oracle. ​Le géant américain des bases de données a dépassé mardi soir les attentes de Wall Street ‌sur le chiffre d'affaires trimestriel sur fond de forte demande pour ses services d'informatique dématérialisée (cloud), tirée par le boom de l'intelligence artificielle (IA). L'action Oracle bondissait de 8% dans ⁠les transactions hors séance.

En Europe, Inditex, largement considéré comme un indicateur de la "fast fashion" au niveau mondial, a annoncé une croissance de 9% de ses ventes au début du premier trimestre. Les résultats financiers du groupe espagnol pourraient avoir un impact sur son concurrent suédois H&M et l'ensemble du secteur de la distribution en Europe.

A WALL STREET

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mardi, voyant s'effacer des gains initiaux, alors que l'espoir d'une fin imminente de la guerre en Iran ⁠a laissé place au fil de la journée à ‌un regain d'incertitude après que les parties prenantes au conflit ont renouvelé leurs menaces militaires, alimentant la crainte d'une stagflation économique.

L'indice Dow Jones a cédé 0,07%, ou 34,29 points, à 47.706,51 points.

Le ⁠S&P-500, plus large, a perdu 14,51 points, soit 0,21%, à 6.781,48 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 1,16 point (0,01%) à 22.697,10 points

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a gagné 1,43% à 55.025,37 points, deuxième session consécutive dans ‌le vert, soutenu par les valeurs liées à l'intelligence artificielle et l'apaisement des craintes concernant l'approvisionnement en pétrole. Le Topix, plus large, a pris 0,97% à 3.699,60 points.

"De plus en plus d'investisseurs achètent sur les ⁠creux, en particulier dans les zones les plus vendues où les rebonds émergent", explique Naoki Fujiwara, gestionnaire de fonds chez Shinkin Asset Management.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie ⁠et du Pacifique (hors Japon) gagne 1,4%, les investisseurs en Asie ‌continuant de parier que Donald Trump cherchera à mettre fin bientôt à la guerre contre l'Iran.

En Corée du Sud, le Kospi avançait de 1,75%, tandis qu'à Hong Kong, le Hang Seng Index reculait de 0,26%.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai ​a grignoté 0,25% et le CSI 300 a progressé de 0,64%, les indices étant tirés par les valeurs défensives et les achats ‌à bon compte dans le secteur de l'énergie.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES

Le dollar marque une pause (-0,05%) face à un panier de devises de référence, alors que les cambistes attendent des indications sur la suite de la guerre américano-israélienne contre Iran. Le billet vert a touché lundi ​un sommet de trois mois.

L'euro avance de 0,25%, à 1,1639 dollar, s'éloignant légèrement de son creux de trois mois atteint lundi.

La livre sterling s'échange à 1,3443 dollar, en hausse de 0,20%.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans fait quasiment du surplace, grappillant environ un point de base, à 4,144%, tandis que le deux ans est également pratiquement stable, à 3,579% (+1,1 point de base).

Le rendement du Bund allemand à dix ans cède environ deux points de base, à 2,844%, et ⁠celui à deux ans ne varie pratiquement pas, s'affichant à 2,282%. Cette dernière échéance, plus sensible aux fluctuations sur les taux, a atteint lundi un sommet de 19 mois dans la crainte d'une résurgence de l'inflation en Europe avec la flambée des cours pétroliers.

PÉTROLE

Les cours pétroliers sont volatils mercredi, les investisseurs se montrant hésitants entre les derniers développements de la guerre en Iran et la proposition de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), rapportée par le Wall Street Journal, de puiser dans les réserves stratégiques de brut.

Le Brent reflue de 0,11% à 87,72 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) monte de 0,47% à 83,94 dollars, après avoir bondi de 5% à l'ouverture du marché.

Le WTI avait chuté de plus de 11% mardi, soit la plus forte baisse en pourcentage depuis 2022 après avoir grimpé lundi à plus de 119 dollars le baril, son niveau le plus élevé depuis juin 2022.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 11 MARS

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 07h00 Inflation IPCH (définitive) février +0,4% +0,4%*

- sur un an +2,0% +2,0%*

USA 12h30 Prix ​à la consommation février +0,3% +0,2%

-sur un an +2,4% +2,4%

*estimation précédente

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)