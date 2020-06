Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TUI a conclu un accord d'indemnités avec Boeing sur les 737 MAX Reuters • 03/06/2020 à 16:27









(Ajoute précisions sur le montant des indemnités, cours de l'action) LONDRES, 3 juin (Reuters) - TUI Group TUIT.L TUIGn.DE a annoncé mercredi un accord avec Boeing BA.N visant à atténuer l'impact sur ses finances de l'immobilisation des 737 MAX, cloués au sol depuis mars 2019 après deux catastrophes aériennes. Cet accord tombe à point nommé pour renflouer la trésorerie du groupe, premier voyagiste européen durement touché par la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus. Le cours de l'action TUI a pris 7% à Londres. Le titre TUI coté à Londres a fondu de moitié depuis le début de l'année, en raison de l'épidémie de coronavirus qui a contraint TUI à l'arrêt de ses activités. Le groupe basé en Allemagne a déclaré que les conditions de l'accord signé avec Boeing étaient confidentielles, mais une source proche de la compagnie a dit que le montant des indemmnités s'élevait à environ 300 millions d'euros ($335.67 mln). Ce montant représente "une part significative" de l'impact financier que le groupe a subi en raison de l'immobilisation des 737 MAX, évalué à quelque 370 millions d'euros, a ajouté cette source. Boeing a également accepté de reporter de deux ans les délais de livraison de 61 737 MAX commandés par TUI, ce qui permettra au voyagiste de réduire ses dépenses dans l'intervalle. TUI avait déclaré en mai vouloir supprimer 8.000 emplois et réduire ses coûts de 30%. Tous les 737 MAX sont cloués au sol à travers le monde depuis mars 2019 à la suite du crash d'un avion de la compagnie Ethiopia Airlines, survenue moins de cinq mois après un autre accident impliquant aussi l'un de ces appareils, de la compagnie indonésienne Lion Air. (Sarah Young, version française Claude Chendjou et Flora Gomez, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées TUI XETRA +0.36% BOEING CO NYSE +12.96%