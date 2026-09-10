TTM Technologies recule après avoir dévoilé un plan de financement par emprunt destiné à financer les acquisitions d'Epiq et de STG

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Les actions du fabricant américain de circuits imprimés TTM Technologies TTMI.O reculent de plus de 6 % à 116,70 dollars avant l'ouverture du marché

** La société propose d’émettre 500 millions de dollars d’obligations senior non garanties à échéance 2034, vendues de manière privée à des investisseurs institutionnels qualifiés

** La société prévoit d’utiliser le produit de cette émission, ainsi qu’un prêt à terme A supplémentaire de 300 millions de dollars et un prêt à terme B supplémentaire de 800 millions de dollars, pour financer l’acquisition d’Epiq Solutions et couvrir les frais y afférents

** La société prévoit également d’utiliser le produit de l’émission pour financer la réduction de tout montant qu’elle pourrait emprunter au titre de la ligne de crédit renouvelable utilisée pour l’acquisition de Swiss Technology Group AG

** La société précise que la vente d’obligations et l’opération Epiq Solutions sont indépendantes l’une de l’autre

** Les cinq courtiers couvrant le titre lui attribuent la note "acheter" ou supérieure; le cours cible médian s’établit à 208 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre a progressé de 80 % depuis le début de l’année