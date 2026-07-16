TSMC va investir 100 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le bénéfice de TSMC au deuxième trimestre bondit de 77 % pour atteindre 706,6 milliards de T$, contre une prévision de 632,6 milliards de T$

* La société annonce un investissement supplémentaire de 100 milliards de dollars aux États-Unis

* Elle relève son objectif de dépenses d'investissement pour cette année de 14 % au maximum

* La société prévoit une demande toujours aussi forte dans le domaine de l'IA

* La capitalisation boursière de TSMC est près du double de celle de Samsung Electronics

(Article mis à jour avec les commentaires issus de la conférence téléphonique sur les résultats) par Wen-Yee Lee, Ben Blanchard et Faith Hung

TSMC 2330.TW , premier producteur mondial de puces d'IA de pointe et fournisseur majeur de Nvidia

NVDA.O , s'est engagé jeudi à investir 100 milliards de dollars supplémentaires dans l'État américain de l'Arizona et a déclaré qu'il continuait d'observer une forte demande de puces liée à l'IA.

Profitant de l'essor de l'IA, TSMC a également revu à la hausse ses prévisions de dépenses d'investissement, les augmentant jusqu'à 14 % pour cette année.

Ces perspectives optimistes font suite à l'annonce par Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, référence en matière de demande de puces d'IA, d'une hausse de 77 % de son bénéfice au deuxième trimestre, qui a atteint le niveau record de 706,6 milliards de T$ (soit 22 milliards de dollars), dépassant ainsi les prévisions du marchéqui s'établissaient à 632,6 milliards de T$ et marquant son neuvième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.

Les dépenses d'investissement pour 2026, indicateur clé de la confiance de la direction dans la pérennité de la demande en IA, devraient se situer entre 60 et 64 milliards de dollars, contre la fourchette haute précédente, comprise entre 52 et 56 milliards de dollars, a-t-elle précisé.

Le chiffre d'affaires annuel en dollars américains devrait augmenter d'un peu plus de 40 % en 2026, contre une prévision antérieure de plus de 30 %. Pour le trimestre en cours, TSMC prévoit un chiffre d'affaires compris entre 44,6 milliards et 45,8 milliards de dollars, contre 33,1 milliards de dollars un an plus tôt.

Portée par la forte hausse de la demande de puces de pointe utilisées dans les applications d'IA, ce nouvel investissement de 100 milliards de dollars de TSMC en Arizona viendrait s'ajouter aux investissements déjà annoncés de 165 milliards de dollars destinés à la construction d'usines de puces dans cet État.

Les dépenses d'investissement agressives de TSMC et la forte hausse de ses marges bénéficiaires en ont fait un baromètre de la demande dans l'industrie mondiale des semi-conducteurs.

Selon les analystes, la demande pour les technologies de fabrication en 3 nanomètres et 2 nanomètresde TSMC destinées aux puces d'IA, ainsi que pour sa technologie avancée d'encapsulation de puces, CoWoS, reste forte.

Cela a propulsé vers de nouveaux sommets l'entreprise la plus valorisée d'Asie,qui est également un fournisseur clé d'Apple AAPL.O . Sa capitalisation boursière, qui s'élève désormais à environ 1 970 milliards de dollars, est presque le double de celle de son concurrent sud-coréen Samsung Electronics

005930.KS .

Lundi, l'entreprise a annoncé une hausse de 36 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre , dépassant les prévisions du marché et atteignant un niveau record.

Par ailleurs, mercredi, la société néerlandaise ASML

ASML.AS , premier fournisseur mondial d'équipements nécessaires à la fabrication de puces informatiques de haute technologie, a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026

et s'est engagée à augmenter ses capacités de production, ce qui pourrait apaiser les craintes qu'un goulot d'étranglement ne vienne ralentir l'essor de l'IA.

Les actions de TSMC cotées à Taipei ont progressé de 59 %depuis le début de l'année, une évolution globalement en phase avec celle du marché dans son ensemble .TWII .

(1 dollar = 32,1340 dollars taïwanais)