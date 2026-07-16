 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TSMC va investir 100 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 08:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le bénéfice de TSMC au deuxième trimestre bondit de 77 % pour atteindre 706,6 milliards de T$, contre une prévision de 632,6 milliards de T$

* La société annonce un investissement supplémentaire de 100 milliards de dollars aux États-Unis

* Elle relève son objectif de dépenses d'investissement pour cette année de 14 % au maximum

* La société prévoit une demande toujours aussi forte dans le domaine de l'IA

* La capitalisation boursière de TSMC est près du double de celle de Samsung Electronics

(Article mis à jour avec les commentaires issus de la conférence téléphonique sur les résultats) par Wen-Yee Lee, Ben Blanchard et Faith Hung

TSMC 2330.TW , premier producteur mondial de puces d'IA de pointe et fournisseur majeur de Nvidia

NVDA.O , s'est engagé jeudi à investir 100 milliards de dollars supplémentaires dans l'État américain de l'Arizona et a déclaré qu'il continuait d'observer une forte demande de puces liée à l'IA.

Profitant de l'essor de l'IA, TSMC a également revu à la hausse ses prévisions de dépenses d'investissement, les augmentant jusqu'à 14 % pour cette année.

Ces perspectives optimistes font suite à l'annonce par Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, référence en matière de demande de puces d'IA, d'une hausse de 77 % de son bénéfice au deuxième trimestre, qui a atteint le niveau record de 706,6 milliards de T$ (soit 22 milliards de dollars), dépassant ainsi les prévisions du marchéqui s'établissaient à 632,6 milliards de T$ et marquant son neuvième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.

Les dépenses d'investissement pour 2026, indicateur clé de la confiance de la direction dans la pérennité de la demande en IA, devraient se situer entre 60 et 64 milliards de dollars, contre la fourchette haute précédente, comprise entre 52 et 56 milliards de dollars, a-t-elle précisé.

Le chiffre d'affaires annuel en dollars américains devrait augmenter d'un peu plus de 40 % en 2026, contre une prévision antérieure de plus de 30 %. Pour le trimestre en cours, TSMC prévoit un chiffre d'affaires compris entre 44,6 milliards et 45,8 milliards de dollars, contre 33,1 milliards de dollars un an plus tôt.

Portée par la forte hausse de la demande de puces de pointe utilisées dans les applications d'IA, ce nouvel investissement de 100 milliards de dollars de TSMC en Arizona viendrait s'ajouter aux investissements déjà annoncés de 165 milliards de dollars destinés à la construction d'usines de puces dans cet État.

Les dépenses d'investissement agressives de TSMC et la forte hausse de ses marges bénéficiaires en ont fait un baromètre de la demande dans l'industrie mondiale des semi-conducteurs.

Selon les analystes, la demande pour les technologies de fabrication en 3 nanomètres et 2 nanomètresde TSMC destinées aux puces d'IA, ainsi que pour sa technologie avancée d'encapsulation de puces, CoWoS, reste forte.

Cela a propulsé vers de nouveaux sommets l'entreprise la plus valorisée d'Asie,qui est également un fournisseur clé d'Apple AAPL.O . Sa capitalisation boursière, qui s'élève désormais à environ 1 970 milliards de dollars, est presque le double de celle de son concurrent sud-coréen Samsung Electronics

005930.KS .

Lundi, l'entreprise a annoncé une hausse de 36 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre , dépassant les prévisions du marché et atteignant un niveau record.

Par ailleurs, mercredi, la société néerlandaise ASML

ASML.AS , premier fournisseur mondial d'équipements nécessaires à la fabrication de puces informatiques de haute technologie, a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026

et s'est engagée à augmenter ses capacités de production, ce qui pourrait apaiser les craintes qu'un goulot d'étranglement ne vienne ralentir l'essor de l'IA.

Les actions de TSMC cotées à Taipei ont progressé de 59 %depuis le début de l'année, une évolution globalement en phase avec celle du marché dans son ensemble .TWII .

(1 dollar = 32,1340 dollars taïwanais)

Valeurs associées

APPLE
327,5000 USD NASDAQ +4,01%
ASML HLDG
1 589,8000 EUR Euronext Amsterdam +2,61%
NVIDIA
212,5000 USD NASDAQ +0,33%
SAMSUNG ELECTRONICS
140,0000 USD OTCBB +114,69%
TAIEX
45 624,98 Pts Six - Forex 1 -0,01%
TSMC
17,2402 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo d'ABB Energy Industries
    ABB rachète Rotork pour 5,5 milliards de dollars sa plus grande acquisition
    information fournie par Reuters 16.07.2026 09:12 

    par John Revill ABB a ‌annoncé jeudi un accord de 5,5 milliards de dollars (4,80 milliards d'euros) ​portant sur le rachat de la société britannique d'automatisation Rotork, une opération représentant la plus importante acquisition jamais réalisée par le groupe ... Lire la suite

  • Le logo d'Euronext, opérateur boursier, au quartier financier de La Défense, à Courbevoie
    L'Europe vue dans le désordre, Ormuz et les résultats dans le viseur
    information fournie par Reuters 16.07.2026 09:06 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues sans direction jeudi à l'ouverture, les investisseurs restant prudents face à l'intensification des tensions ‌au Moyen-Orient et analysant une nouvelle vague de résultats d'entreprises. La chute ... Lire la suite

  • Le logo de Vinci figure sur une agence immobilière à Paris
    Vinci Energies lance une offre publique d'achat sur All for One
    information fournie par Reuters 16.07.2026 09:04 

    Vinci ‌Energies annoncé jeudi lancer ​une offre publique d'achat sur l’intégralité des actions du prestataire allemand ​de services de conseil, informatiques All ​for One au ⁠prix de 67,50 euros ‌par action en numéraire. L’offre représente une prime de 104,9% ​par ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 16.07.2026 08:58 

    * SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a fait état jeudi d'une hausse de 77% de son bénéfice net au deuxième trimestre, le plus grand fabricant mondial de puces en sous-traitance dépassant largement les attentes du marché ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25,86 -3,07%
Pétrole Brent
84,41 -0,76%
CAC 40
8 362,79 -0,23%
TOTALENERGIES
69,6 -1,47%
STELLANTIS
5,208 +0,68%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank