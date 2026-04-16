TSMC revoit à la hausse ses prévisions de recettes et s'engage à augmenter ses dépenses d'investissement pour répondre à la demande de puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre devrait se situer entre 39 et 40,2 milliards de dollars, contre 30,1 milliards de dollars il y a un an

* La demande en matière d'IA est extrêmement forte

* Les résultats marquent le huitième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres

* Les actions ont atteint un niveau record avant la publication des résultats

(Les perspectives de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année sont revues et les citations du directeur général sont reprises) par Wen-Yee Lee, Faith Hung et Ben Blanchard

TSMC 2330.TW a revu à la hausse ses prévisions de recettes annuelles jeudi et a déclaré qu'elle augmentait ses dépenses d'investissement cette année, alors que le plus grand fabricant contractuel de puces d'IA avancées au monde s'efforce de répondre à la demande incessante pour ses produits.

Ces perspectives optimistes interviennent après que la société, un fournisseur majeur de Nvidia NVDA.O , a déclaré que le bénéfice du premier trimestre avait bondi de 58% pour atteindre un record de 572,5 milliards de dollars taïwanais (18,2 milliards de dollars), dépassant largement les attentes et marquant son huitième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.

Le directeur général C.C. Wei a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec des analystes que TSMC était prudent dans sa planification en raison des incertitudes macroéconomiques liées au conflit au Moyen-Orient et a également déclaré que la demande liée à l'IA continuait d'être "extrêmement robuste" - des remarques susceptibles d'apaiser les inquiétudes des investisseurs quant à l'impact de la guerre.

"Notre conviction dans la mégatendance pluriannuelle de l'IA reste élevée, et nous pensons que la demande de semi-conducteurs restera très fondamentale", a-t-il déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats avec les analystes.

Le chiffre d'affaires annuel en dollars américains devrait augmenter de plus de 30 %, par rapport à une prévision précédente de près de 30 %, tandis que les dépenses d'investissement se situeraient dans le haut de la fourchette de ses prévisions précédentes de 52 à 56 milliards de dollars, a-t-il ajouté.

AUGMENTATION DE LA PRODUCTION DE 3 NM

Les capacités de production restent très limitées, a déclaré M. Wei.

TSMC a déclaré qu'elle augmentait sa capacité de production de plaquettes de 3 nanomètres - utilisées pour produire des puces d'intelligence artificielle - à Taïwan, aux États-Unis et au Japon, ce qui lui permettra de produire en masse de plus grandes quantités au cours des années 2027 et 2028.

Ses projets de production en 3 nm aux États-Unis s'inscrivent dans le cadre d'un investissement colossal de 165 milliards de dollars dans des usines de fabrication de puces dans l'État de l'Arizona.

"Nous savions déjà que le chiffre d'affaires était élevé, mais nous constatons avec plaisir que les marges sont également très élevées et que le taux d'utilisation est important. Essentiellement, les usines de TSMC tournent à plein régime et l'histoire de l'IA continue de porter ses fruits", a déclaré Ben Barringer, responsable de la recherche technologique chez Quilter Cheviot.

Pour le trimestre en cours, l'entreprise prévoit un chiffre d'affaires compris entre 39 et 40,2 milliards de dollars. Ce chiffre est à comparer aux 30,1 milliards de dollars de la même période de l'année dernière et aux 35,9 milliards de dollars du premier trimestre.

Les résultats du premier trimestre ont montré que les revenus provenant des puces avancées de 3 nm représentent désormais un quart des ventes de l'entreprise, en forte hausse par rapport aux 6 % du troisième trimestre de 2023.

STOCKS DE SÉCURITÉ POUR L'HÉLIUM ET L'HYDROGÈNE

L'énorme demande de puces haute performance nécessaires aux charges de travail de l'IA a propulsé l'entreprise la plus précieuse d'Asie vers de nouveaux sommets.

Les actions de TSMC cotées à Taipei ont gagné 35 % depuis le début de l'année et, avant la publication des résultats, elles ont terminé en hausse de 0,2 % à un niveau record de 2 085 dollars taïwanais. Sa capitalisation boursière est désormais presque deux fois supérieure à celle de son rival sud-coréen Samsung Electronics 005930.KS , qui s'élève à environ 1 700 milliards de dollars.

La guerre au Moyen-Orient menace de perturber l'approvisionnement en matériaux de production pour les semi-conducteurs, tels que l'hélium et l'hydrogène, mais TSMC a déclaré qu'elle disposait d'un stock de sécurité et qu'elle s'approvisionnait auprès de multiples fournisseurs dans différentes régions.

La possibilité d'une concurrence accrue a augmenté après qu'Elon Musk a annoncé le mois dernier le projet de Tesla de construire un "Terafab", un complexe de puces d'IA avancées, à Austin. Intel a déclaré la semaine dernière qu'elle se joindrait au projet.

M. Wei a déclaré que l'entreprise ne sous-estimerait pas ses rivaux, mais il a ajouté qu'il n'y avait "pas de raccourcis" dans ce secteur, car il faut deux à trois ans pour construire une nouvelle usine, tout en notant que les deux entreprises étaient toujours clientes de TSMC.

"Nous sommes très confiants dans notre position technologique", a-t-il déclaré.

(1 $ = 31,5180 dollars taïwanais)