Kering: Gianfranco D'Attis nommé directeur général d'Alexander McQueen

Un magasin Alexander McQueen à Sanya, dans la province de Hainan, en Chine
Kering a annoncé lundi la nomination de Gianfranco D'Attis, ancien directeur général de Prada, au poste de directeur général d'Alexander McQueen à compter du 3 juin.
"Sa capacité à affiner l'identité de la marque tout en assurant une exécution disciplinée sera essentielle pour recentrer Alexander McQueen et en libérer tout le potentiel", a déclaré le directeur général de Kering, Luca de Meo, dans un communiqué.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)
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