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Kering: Gianfranco D'Attis nommé directeur général d'Alexander McQueen
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 18:48

Un magasin Alexander McQueen à Sanya, dans la province de Hainan, en Chine

Un magasin Alexander McQueen à Sanya, dans la province de Hainan, en Chine

‌Kering a ​annoncé lundi la nomination de Gianfranco D'Attis, ​ancien directeur général ​de Prada, ⁠au poste de ‌directeur général d'Alexander McQueen à compter ​du ‌3 juin.

"Sa ⁠capacité à affiner l'identité de la ⁠marque ‌tout en assurant ⁠une exécution ‌disciplinée sera ⁠essentielle pour recentrer Alexander ⁠McQueen ‌et en libérer ​tout ‌le potentiel", a déclaré le directeur ​général de ⁠Kering, Luca de Meo, dans un communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Blandine ​Hénault)

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