TSMC: Le PDG s'inquiète de la pénurie de main-d'œuvre et d'eau à Taïwan

Le logo de TSMC est visible à l'extérieur du musée de l'innovation de TSMC à Hsinchu

Le président-directeur général de Taiwan ‌Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) , le plus grand fabricant mondial de puces en sous-traitance, a ​déclaré vendredi que les talents étaient ce dont l'entreprise avait le plus besoin et que les pénuries d'eau le préoccupaient fortement.

Taïwan produit la plupart des puces de ​pointe qui alimentent l'Intelligence artificielle (IA), mais le secteur se plaint depuis longtemps de ce que les dirigeants appellent ​les "cinq pénuries" : l'eau, l'électricité, la main-d'œuvre, les terrains ⁠et les talents.

S'exprimant sous une pluie battante à l'occasion de l'inauguration d'un ‌nouveau parc scientifique à Pingtung, dans le sud de Taïwan, le PDG de TSMC, Che-Chia Wei, a souligné qu'il était ravi de ​la météo.

"Le mois dernier ‌encore, je me demandais : que faire pour l’eau ? Devrions-nous commencer ⁠à utiliser des camions-citernes ?", a-t-il déclaré lors d'une cérémonie retransmise en direct par les chaînes de télévision du pays.

Che-Chia Wei a expliqué que le président taïwanais Lai ⁠Ching-te, présent à ‌l’événement, lui avait fait part des projets du gouvernement visant à ⁠relier entre eux les réservoirs de l’île. Ceux de la région du sud, ‌beaucoup plus aride, se vident généralement pendant l’hiver, même si les ⁠fortes pluies récentes ont contribué à les remplir.

"Nous risquons de ⁠faire face à des ‌pénuries, mais ce qui nous manque encore plus, ce sont les talents", a ​ajouté Che-Chia Wei, appelant à des efforts ‌pour former davantage de travailleurs et retenir la population dans la région essentiellement rurale de Pingtung.

Le gouvernement ​a assuré vouloir convaincre les travailleurs étrangers de rester à Taïwan, en particulier pour soutenir le secteur de la technologie, notamment en simplifiant les demandes ⁠de permis de travail.

Même si TSMC, fournisseur majeur de Nvidia, investit 165 milliards de dollars pour construire des usines dans l’État américain de l’Arizona, la société a répété à plusieurs reprises que la majeure partie de sa production, ainsi que ses activités de recherche et développement, resteraient à Taïwan.

(Ben Blanchard; version française Rihab Latrache, ​édité par Augustin Turpin)