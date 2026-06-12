TSMC: Le PDG s'inquiète de la pénurie de main-d'œuvre et d'eau à Taïwan

Le logo de TSMC est visible à l'extérieur du musée de l'innovation de TSMC à Hsinchu
Le président-directeur général de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) , le plus grand fabricant mondial de puces en sous-traitance, a déclaré vendredi que les talents étaient ce dont l'entreprise avait le plus besoin et que les pénuries d'eau le préoccupaient fortement.
Taïwan produit la plupart des puces de pointe qui alimentent l'Intelligence artificielle (IA), mais le secteur se plaint depuis longtemps de ce que les dirigeants appellent les "cinq pénuries" : l'eau, l'électricité, la main-d'œuvre, les terrains et les talents.
S'exprimant sous une pluie battante à l'occasion de l'inauguration d'un nouveau parc scientifique à Pingtung, dans le sud de Taïwan, le PDG de TSMC, Che-Chia Wei, a souligné qu'il était ravi de la météo.
"Le mois dernier encore, je me demandais : que faire pour l’eau ? Devrions-nous commencer à utiliser des camions-citernes ?", a-t-il déclaré lors d'une cérémonie retransmise en direct par les chaînes de télévision du pays.
Che-Chia Wei a expliqué que le président taïwanais Lai Ching-te, présent à l’événement, lui avait fait part des projets du gouvernement visant à relier entre eux les réservoirs de l’île. Ceux de la région du sud, beaucoup plus aride, se vident généralement pendant l’hiver, même si les fortes pluies récentes ont contribué à les remplir.
"Nous risquons de faire face à des pénuries, mais ce qui nous manque encore plus, ce sont les talents", a ajouté Che-Chia Wei, appelant à des efforts pour former davantage de travailleurs et retenir la population dans la région essentiellement rurale de Pingtung.
Le gouvernement a assuré vouloir convaincre les travailleurs étrangers de rester à Taïwan, en particulier pour soutenir le secteur de la technologie, notamment en simplifiant les demandes de permis de travail.
Même si TSMC, fournisseur majeur de Nvidia, investit 165 milliards de dollars pour construire des usines dans l’État américain de l’Arizona, la société a répété à plusieurs reprises que la majeure partie de sa production, ainsi que ses activités de recherche et développement, resteraient à Taïwan.
(Ben Blanchard; version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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