Une sonde japonaise effectue le plus proche survol d’astéroïde jamais réalisé, selon l’agence spatiale

Cette image fournie par l’Agence d’exploration aérospatiale du Japon (JAXA), prise le 5 juillet 2026 et diffusée par Jiji Press le 6 juillet 2026, montre une vue de l’astéroïde Torifune lors du survol par la sonde spatiale Hayabusa2 ( JIJI PRESS / Handout )

Une sonde japonaise a volé à 400 mètres d’un astéroïde géocroiseur ce mois-ci, marquant l’approche la plus proche jamais enregistrée dans ce type de mission, a indiqué l’agence spatiale nippone.

Le vaisseau Hayabusa2, de la taille d’un réfrigérateur, a frôlé l’astéroïde Torifune le 5 juillet lors d’un survol qui a démontré la capacité de dévier un rocher spatial potentiellement dangereux de la trajectoire de la Terre.

Se déplaçant à plus de 18.000 kilomètres par heure, la sonde s’est approchée à 400 mètres de la surface de l’astéroïde et à 744 mètres de son centre, a déclaré jeudi l’Agence d’exploration aérospatiale japonaise (JAXA).

Elle a ainsi dépassé la projection de l’agence, qui tablait sur environ 800 mètres à partir du centre de Torifune.

"Les résultats montrent que, comparée à toutes les sondes spatiales dans le monde qui ont effectué des missions de survol, celle-ci est passée le plus près" d’un astéroïde, a déclaré à la presse le scientifique de la JAXA Yuya Mimasu.

Le précédent record avait été établi par une sonde chinoise, qui avait volé à 770 mètres de la surface d’un astéroïde, selon le quotidien économique Nikkei.

Après ce survol, la JAXA a publié de rares images montrant que l'astéroïde Torifune ressemble à un bonhomme de neige. En noir et blanc et capturées par une caméra télescopique, elles montrent ce qui semble être deux objets arrondis reliés entre eux. On savait que Torifune avait une forme allongée, mais ses détails étaient inconnus.

La mission fait suite au test réussi mené par la NASA en 2022, qui a modifié l’orbite de l’astéroïde Dimorphos en le percutant volontairement avec un engin spatial.

La JAXA et l’Agence spatiale européenne se sont associées pour une autre mission dite de "défense planétaire" visant à explorer l’astéroïde Apophis, qui passera près de la Terre en avril 2029.

Lancé en 2014, Hayabusa2 a déjà enthousiasmé les scientifiques en se posant sur l’astéroïde Ryugu et en y collectant des matériaux, à quelque 300 millions de kilomètres de notre planète.

Six ans plus tard, il a rapporté sur Terre de précieux échantillons de Ryugu - "palais du dragon" en japonais - fournissant aux scientifiques des indices sur ce à quoi ressemblait le système solaire à sa naissance, il y a environ 4,6 milliards d’années.

Après la mission Torifune, la sonde spatiale devrait tenter en 2031 un "rendez-vous"- une manœuvre consistant à voler aux côtés d’un rocher spatial ou à s’y poser pour recueillir des données détaillées - avec un astéroïde appelé 1998KY26.