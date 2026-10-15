TSMC devrait afficher un sixième trimestre consécutif de bénéfice record grâce à l'essor de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le bénéfice net devrait bondir de 65 % pour atteindre 746,3 milliards de T$ au troisième trimestre

* La conférence téléphonique sur les résultats est prévue jeudi à 06h00 GMT

* TSMC est l'un des principaux bénéficiaires de l'essor de l'IA

(Ajout de détails sur le marché boursier, paragraphes 5 et 6; conférence téléphonique d'ASML sur les résultats, paragraphe 12)

TSMC, le plus grand fabricant mondial de puces d'IA de pointe, devrait annoncer jeudi un sixième trimestre consécutif de résultats records, porté par l'essor des dépenses d'infrastructure dans le secteur technologique.

Selon les analystes, la demande pour les capacités de fabrication de puces d'IA de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) 2330.TW , ainsi que pour sa technologie avancée d'encapsulation de puces, CoWoS, reste forte.

Cela a propulsé vers de nouveaux sommets l’entreprise la plus valorisée d’Asie, fournisseur clé de Nvidia NVDA.O et d’Apple AAPL.O . Sa capitalisation boursière, qui s’élève à environ 2 000 milliards de dollars, est presque le double de celle de son concurrent sud-coréen Samsung Electronics

005930.KS .

Lors de sa conférence téléphonique sur les résultats prévue jeudi, TSMC devrait annoncer une hausse de 65 % de son bénéfice net au troisième trimestre, à 746,3 milliards de dollars taïwanais (23,4 milliards de dollars), selon un SmartEstimate de LSEG établi à partir des prévisions de 16 analystes. Les SmartEstimates accordent plus de poids aux prévisions des analystes dont les prévisions sont les plus régulièrement exactes.

La conférence téléphonique, au cours de laquelle la société communiquera ses prévisions pour le quatrième trimestre et ses prévisions actualisées pour l'ensemble de l'année, est prévue à 06h00 GMT. Elle sera suivie de près par les investisseurs, en raison des craintes que de nouvelles hausses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine mercredi ne pèsent sur les actions des sociétés spécialisées dans l'IA, qui sont sensibles à la hausse des coûts d'emprunt.

Jeudi matin, l'action TSMC cotée à Taipei reculait de 2%, tandis que l'indice de référence .TWII perdait environ 3%.

Tout résultat supérieur à 706,56 milliards de T$ marquerait le bénéfice net trimestriel le plus élevé jamais enregistré par TSMC, ainsi que son 11e trimestre consécutif de croissance des bénéfices.

La semaine dernière, l’entreprise a annoncé une hausse de 50 % en glissement annuel de son chiffre d’affaires du troisième trimestre , dépassant les prévisions du marché et établissant un nouveau record.

TSMC investit 265 milliards de dollars pour construire des usines de puces dans l’État américain de l’Arizona, dont 100 milliards supplémentaires annoncés en juillet.

En septembre, Reuters a rapporté que TSMC évaluait un investissement potentiel au Texas. Le directeur général de Tesla, Elon Musk, a également déclaré la semaine dernière que ses entreprises construiraient et exploiteraient le complexe de puces d’IA Terafab, dont TSMC pourrait sous-louer une partie.

Lors de la présentation de ses résultats financiers en juillet, la société a revu à la hausse ses prévisions de dépenses d’investissement pour cette année, les portant à un montant compris entre 60 et 64 milliards de dollars, contre une fourchette précédente allant de 52 à 56 milliards de dollars.

ASML ASML.AS , le plus grand fabricant mondial d’équipements utilisés pour la production de puces d’IA et de semi-conducteurs de pointe, a déclaré mercredi que ses clients cherchaient déjà à passer des commandes pour 2029 et 2030, apaisant ainsi les craintes d’un ralentissement du boom des investissements dans l’IA.

Les actions de TSMC cotées à Taipei ont progressé de 57% depuis le début de l’année, en ligne avec la hausse de 62% enregistrée par l’ensemble du marché taïwanais .TWII .