TSMC: CA au-dessus des attentes au T3 grâce à l’essor de l’IA
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 08:51

Usine de fabrication de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) à Kaohsiung

Usine de fabrication de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) à Kaohsiung

TSMC, le plus grand fabricant mondial de semi-conducteurs sous contrat, a fait état jeudi d’une hausse de 30% de son chiffre d’affaires au troisième trimestre en glissement annuel, au-dessus des attentes, la demande pour ses produits ayant bondi en raison de l'intérêt croissant pour les applications d'intelligence artificielle.

Le chiffre d'affaires pour la période juillet-septembre s'est élevé à 989,92 milliards de dollars taïwanais (27,90 milliards d'euros), selon les calculs de Reuters, contre 759,69 milliards de dollars taïwanais pour la période de l'année précédente.

Ce résultat a largement dépassé l'estimation LSEG SmartEstimate de 973,26 milliards de dollars taïwanais établie par 22 analystes, et se situe dans la moyenne des prévisions de 31,8 à 33 milliards de dollars émises par TSMC en juillet lors de sa dernière conférence de presse sur les résultats. TSMC ne communique ses prévisions qu’en dollars américains.

TSMC publiera ses résultats du troisième trimestre le 16 octobre, accompagnés de ses perspectives actualisées pour le trimestre en cours et pour l’ensemble de l’année.

Le groupe, qui compte parmi ses clients Nvidia et Apple, a été l'un des principaux bénéficiaires des progrès de l'IA, qui ont plus que compensé la baisse de la demande de puces utilisées dans l'électronique grand public, comme les tablettes, affectée par la pandémie.

Le titre TSMC coté à Taipei a gagné 34% depuis le début de l'année, contre une hausse de 18,5% pour l'ensemble du marché.

L'entreprise taïwanaise Foxconn, le plus grand fabricant d'électronique à façon au monde et le plus grand fabricant de serveurs de Nvidia, a également annoncé des ventes exceptionnelles, enregistrant le chiffre d'affaires le plus élevé de son histoire pour le troisième trimestre.

(Rédigé par Ben Blanchard et Faith Hung ; version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

