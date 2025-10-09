 Aller au contenu principal
Boom des datacenters : Bercy a bloqué le rachat du français Legrand par le géant suisse ABB
information fournie par Boursorama avec Media Services 09/10/2025 à 11:09

La groupe industriel historique implanté à Limoges était convoité pour ses activités dans le secteur florissant des centres de données.

Les discussions de Bercy avec ABB ont été menées par l'ex-ministre Eric Lombard, pendant l'été (illustration) ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les discussions de Bercy avec ABB ont été menées par l'ex-ministre Eric Lombard, pendant l'été (illustration) ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Valeur emblématique du CAC 40, Legrand ne passera pas sous pavillon suisso-suédois. En plein développement de l'industrie des datacenters dans le sillage de l'IA, du cloud ou encore des cryptomonnaies, le fabricant d'équipements électriques français a été la cible d'une tentative de rachat par le géant industriel ABB. Cet offensive a été bloquée par Bercy, selon une information de BFM Business confirmée à l'AFP par une source proche du dossier.

"Pendant six mois, le français Legrand a été la cible de son rival suisse ABB. Bercy a bloqué l'offensive à deux reprises jusqu'à cet été. Le groupe spécialisé dans les systèmes électriques emploie 5.000 salariés en France" , rapporte le média économique jeudi 9 octobre. Ces informations ont été confirmées à l'AFP par une source proche du dossier. Contactés par l'AFP, ni Legrand ni ABB n'ont souhaité commenter.

"Les Suisses étaient intéressés par les activités de Legrand dans les datacenters"

Selon BFM Business , Legrand a repoussé les avances d'ABB à deux reprises avant que ce dernier n'adresse un courrier au conseil d'administration du groupe français. "Cette approche formelle est rejetée à 'l'unanimité' par les administrateurs, selon une source", tandis que Bercy fait part de son côté de son opposition.

Fin juillet, le président d'ABB assure au ministre de l'Economie Eric Lombard qu'il renonce à son projet de racheter le groupe français. "Les Suisses étaient intéressés par les activités de Legrand dans les datacenters (centre de données, NDLR)", explique une source proche du dossier, citée par BFM Business. Ce sont en effet les centres de données qui tirent la croissance de Legrand, qui a réalisé un bénéfice net en hausse de 8,7% au premier semestre, à 628 millions d'euros.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

  • 11:39

    C'est donc ça qui explique les gaps sur le titre cet été.. Rien n'a fuité incroyable !
    Ya les insiders qui se ga.vent d'un coté et nos journalistes financiers Bfmbusiness/Investir and co qui n'ont rien vu venir mdr

