Terres rares: la Chine renforce ses contrôles à l'exportation de technologies

Des terres rares en attente de chargement sur un navire dans un port de Lianyungang, dans la province du Jiangsu, à l'est de la Chine, le 5 septembre 2010 ( AFP / STR )

La Chine a annoncé jeudi, avec effet immédiat, de nouveaux contrôles sur les exportations de technologies liées aux terres rares, renforçant sa réglementation dans ce secteur au coeur de tensions avec Washington, mais aussi Bruxelles.

Le géant asiatique est le premier producteur mondial de ces matériaux essentiels pour le numérique, l'automobile, l'énergie ou encore l'armement.

Depuis avril, la Chine a instauré un système de licences pour certaines exportations de ces terres rares, une décision qui a provoqué des remous dans plusieurs de ces filières à l'échelle mondiale.

Les terres rares ont également constitué un point de friction majeur lors des récentes négociations commerciales sino-américaines, Washington accusant Pékin de ralentir délibérément l'approbation des autorisations d'exportation.

Les nouveaux contrôles annoncés jeudi concernent désormais l'exportation des technologies liées à l'extraction et la production de ces matériaux, a indiqué le ministère du Commerce dans un communiqué.

Cette nouvelle réglementation, qui s'applique de manière immédiate, concerne les technologies utilisées pour "l'assemblage, le réglage, la maintenance, la réparation et la mise à niveau des lignes de production", a-t-il ajouté.

Des restrictions extra-territoriales seront également imposées à des entités exportant des articles produits à partir de terres rares chinoises ou de technologies chinoises liées aux terres rares, a précisé le ministère dans un communiqué distinct.

Concrètement, les exportateurs étrangers devront obtenir une autorisation préalable avant expédition, mais toute demande d'exportation destinée à des clients militaires étrangers se verra systématiquement refusée, a-t-il souligné.

- "Menace potentielle" -

"Depuis quelques temps, certaines organisations et individus étrangers ont transféré ou fourni des articles contrôlés de terres rares d'origine chinoise, directement ou après transformation (...) pour une utilisation directe ou indirecte dans des domaines sensibles tels que le militaire", a déclaré un porte-parole du ministère du Commerce afin de justifier ces mesures.

Sélection non ex-exhaustive d'usages des terres rares, métaux présents dans différents minerais et très utiles à des secteurs industriels de pointe ( AFP / Sylvie HUSSON )

Cette pratique a "porté gravement atteinte ou constitué une menace potentielle pour la sécurité nationale et les intérêts de la Chine", a-t-il affirmé.

La Chine domine l'extraction et le raffinage des terres rares, ce qui lui confère un avantage considérable dans un contexte de tensions commerciales avec les Etats-Unis.

Dans un bilan de 2024, l'US Geological Survey évaluait à 110 millions de tonnes les réserves mondiales, dont plus du tiers, 44 millions de tonnes, situées en Chine.

Depuis des décennies, la Chine investit massivement dans le secteur.

Elle a également déposé un nombre considérable de brevets liés à la production de terres rares. Cela constitue un obstacle majeur pour les entreprises étrangères souhaitant lancer à grande échelle leurs propres activités de transformation.

De nombreuses firmes étrangères préfèrent ainsi expédier leurs terres rares en Chine pour les faire raffiner, ce qui renforce la dépendance mondiale à l'égard de l'industrie chinoise.

- L'Europe aussi -

Les restrictions imposées cette année par Pékin ont provoqué des perturbations importantes dans les industries mondiales, certaines entreprises étant contraintes de suspendre leur production face à la pénurie de ces minéraux stratégiques.

Les terres rares constituent également un sujet sensible entre Pékin et le Vieux continent.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen (c), lors d'une réunion avec le Premier ministre chinois Li Qiang à l'occasion du 25e sommet Union européenne-Chine au Grand Palais du Peuple à Pékin, le 24 juillet 2025 ( POOL / Mahesh Kumar A. )

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait fait état en juillet d'un accord avec la Chine sur un mécanisme d'exportations "amélioré" pour selon elle apporter une solution rapide à un problème d'approvisionnement.

Mais la Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine avait estimé mi-septembre que de nombreuses entreprises européennes avaient encore du mal à accéder aux terres rares produites dans le pays asiatique.