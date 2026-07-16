TSMC affiche une hausse de 77 % de son bénéfice au deuxième trimestre, dépassant largement les attentes du marché

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* TSMC profite davantage que les autres fabricants de puces de l'essor de l'IA

* Son bénéfice au deuxième trimestre a augmenté de 77 % en glissement annuel

* Conférence téléphonique sur les résultats jeudi à 06h00 GMT

(Refonte et ajout de détails) par Wen-Yee Lee, Ben Blanchard et Faith Hung

TSMC 2330.TW , premier producteur mondial de puces d'IA de pointe et fournisseur majeur de Nvidia

NVDA.O , a annoncé jeudi une hausse de 77 % de son bénéfice au deuxième trimestre, atteignant un niveau record bien supérieur aux prévisions du marché.

Bénéficiant d’une demande en forte hausse pour les puces de pointe utilisées dans les applications d’intelligence artificielle, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co a déclaré que son bénéfice net pour la période d’avril à juin s’était élevé à 706,6 milliards de T$ (soit 21,99 milliards de dollars), marquant ainsi son neuvième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.

Ce résultat est bien supérieur aux prévisions de 632,6 milliards de T$ pour le deuxième trimestre, selon un SmartEstimate de LSEG établi à partir des estimations de 18 analystes. Les SmartEstimates accordent davantage de poids aux prévisions des analystes dont les prévisions sont les plus régulières et les plus précises.

Les analystes ont indiqué que la demande pour les technologies de fabrication en 3 nanomètres et 2 nanomètres de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) 2330.TW destinées aux puces d’IA, ainsi que pour sa technologie avancée d’encapsulation de puces, CoWoS, restait forte.

Cela a propulsé vers de nouveaux sommets l’entreprise la plus valorisée d’Asie, fournisseur clé de Nvidia NVDA.O et d’Apple AAPL.O . Sa capitalisation boursière, qui s’élève désormais à environ 1.970 milliards de dollars, est presque le double de celle de son concurrent sud-coréen Samsung Electronics

005930.KS .

L’entreprise a annoncé lundi une hausse de 36 % de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre , dépassant les prévisions du marché et atteignant un niveau record.

La société a prévu une conférence téléphonique sur ses résultats à 06h00 GMT afin de présenter ses prévisions pour le troisième trimestre et l’ensemble de l’année.

Les analystes s’attendent généralement à ce que TSMC revoie à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires annuel et observeront si l’entreprise augmente également ses dépenses d’investissement, un indicateur clé de la confiance de la direction dans la pérennité de la demande en matière d’IA.

Lors de sa dernière conférence téléphonique sur les résultats en avril, la société avait indiqué que ses dépenses d’investissement pour 2026 se situeraient dans la fourchette haute de ses prévisions antérieures, comprises entre 52 et 56 milliards de dollars.

TSMC investit 165 milliards de dollars dans la construction d’usines de puces électroniques dans l’État américain de l’Arizona.

Les actions de TSMC cotées à Taipei ont progressé de 59 % depuis le début de l’année, une évolution globalement conforme à celle de l'ensemble du marché .TWII .

(1 dollar = 32,1340 dollars taïwanais)