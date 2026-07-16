Vinci Energies lance une offre publique d'achat sur All for One

Le logo de Vinci figure sur une agence immobilière à Paris

Vinci ‌Energies annoncé jeudi lancer ​une offre publique d'achat sur l’intégralité des actions du prestataire allemand ​de services de conseil, informatiques All ​for One au ⁠prix de 67,50 euros ‌par action en numéraire.

L’offre représente une prime de 104,9% ​par ‌rapport au cours moyen ⁠pondéré par les volumes sur les trois derniers mois et ⁠de ‌et de 95,5 % par rapport ⁠au cours de clôture ‌Xetra de l’action ⁠All for One à la ⁠Bourse de ‌Francfort le 15 juillet 2026, ​selon un ‌communiqué du groupe français.

Vinci précise qu'aucun contrat ​de contrôle et de transfert des bénéfices ⁠et pertes au sens du droit allemand ne sera conclu avant le 1er janvier 2029.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)