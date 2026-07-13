TSMC affiche un chiffre d'affaires record au deuxième trimestre grâce à la demande en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte et mises à jour dans l'ensemble du texte)

TSMC, le plus grand fabricant mondial de puces en sous-traitance, a annoncé lundi un chiffre d’affaires au deuxième trimestre en hausse de 36 % par rapport à l’année précédente, atteignant un niveau record grâce à l’intérêt croissant pour les applications d’intelligence artificielle. Le chiffre d’affaires pour la période d’avril à juin de cette année s’est établi à 1.270 milliards de T$ (39,62 milliards de dollars), selon les calculs de Reuters, soit un peu plus que les 1.264 milliards de T$ estimés par LSEG SmartEstimate sur la base des prévisions de 20 analystes. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) 2330.TW TSM.N est l’un des principaux fournisseurs d’entreprises telles que Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O . Lors de sa dernière conférence téléphonique sur les résultats en avril, la société avait prévu un chiffre d’affaires compris entre 39 milliards et 40,2 milliards de dollars pour le deuxième trimestre. La société communique ses prévisions uniquement en dollars américains et non en dollars taïwanais. Pour le seul mois de juin, TSMC a annoncé que son chiffre d’affaires avait progressé de 67,9 % en glissement annuel pour atteindre 442,68 milliards de dollars taïwanais, soit une hausse de 6,2 % par rapport au mois précédent. Ces données devaient initialement être publiées vendredi dernier, mais leur publication a été reportée en raison de l’arrivée imminente du typhon Bavi , qui a entraîné la fermeture des marchés financiers à Taipei ce jour-là. TSMC, la société cotée en bourse la plus valorisée d’Asie avec une capitalisation boursière de 1.955 milliards de dollars, n’a fourni aucun détail ni aucune prévision dans son bref communiqué sur son chiffre d’affaires. Elle doit publier ses résultats du deuxième trimestre jeudi, date à laquelle elle actualisera également ses perspectives et ses prévisions pour le trimestre en cours et le reste de l’année. Selon une estimation LSEG SmartEstimate, TSMC devrait afficher une hausse de 58,8 % de son bénéfice net au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente. Lundi, avant la publication des chiffres d'affaires, l'action de TSMC cotée à Taipei a clôturé en hausse de 1 %. L' .TWII , indice de référence du marché, a quant à lui clôturé à un niveau stable. Les actions de la société ont progressé de 57 % depuis le début de l'année, suivant la tendance générale du marché. (1 $ = 32,0530 dollars taïwanais)