 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TSMC affiche un chiffre d'affaires record au deuxième trimestre grâce à la demande en matière d'IA
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 08:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte et mises à jour dans l'ensemble du texte)

TSMC, le plus grand fabricant mondial de puces en sous-traitance, a annoncé lundi un chiffre d’affaires au deuxième trimestre en hausse de 36 % par rapport à l’année précédente, atteignant un niveau record grâce à l’intérêt croissant pour les applications d’intelligence artificielle. Le chiffre d’affaires pour la période d’avril à juin de cette année s’est établi à 1.270 milliards de T$ (39,62 milliards de dollars), selon les calculs de Reuters, soit un peu plus que les 1.264 milliards de T$ estimés par LSEG SmartEstimate sur la base des prévisions de 20 analystes. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) 2330.TW TSM.N est l’un des principaux fournisseurs d’entreprises telles que Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O . Lors de sa dernière conférence téléphonique sur les résultats en avril, la société avait prévu un chiffre d’affaires compris entre 39 milliards et 40,2 milliards de dollars pour le deuxième trimestre. La société communique ses prévisions uniquement en dollars américains et non en dollars taïwanais. Pour le seul mois de juin, TSMC a annoncé que son chiffre d’affaires avait progressé de 67,9 % en glissement annuel pour atteindre 442,68 milliards de dollars taïwanais, soit une hausse de 6,2 % par rapport au mois précédent. Ces données devaient initialement être publiées vendredi dernier, mais leur publication a été reportée en raison de l’arrivée imminente du typhon Bavi , qui a entraîné la fermeture des marchés financiers à Taipei ce jour-là. TSMC, la société cotée en bourse la plus valorisée d’Asie avec une capitalisation boursière de 1.955 milliards de dollars, n’a fourni aucun détail ni aucune prévision dans son bref communiqué sur son chiffre d’affaires. Elle doit publier ses résultats du deuxième trimestre jeudi, date à laquelle elle actualisera également ses perspectives et ses prévisions pour le trimestre en cours et le reste de l’année. Selon une estimation LSEG SmartEstimate, TSMC devrait afficher une hausse de 58,8 % de son bénéfice net au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente. Lundi, avant la publication des chiffres d'affaires, l'action de TSMC cotée à Taipei a clôturé en hausse de 1 %. L' .TWII , indice de référence du marché, a quant à lui clôturé à un niveau stable. Les actions de la société ont progressé de 57 % depuis le début de l'année, suivant la tendance générale du marché. (1 $ = 32,0530 dollars taïwanais)

Valeurs associées

APPLE
315,3200 USD NASDAQ -0,28%
NVIDIA
210,9600 USD NASDAQ +4,03%
TAIEX
45 380,52 Pts Six - Forex 1 +0,06%
TSMC
17,2402 USD OTCBB 0,00%
TSMC (TAIWAN SEMI.) SP ADR
434,140 USD NYSE -0,62%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pourquoi les cours du pétrole devraient bientôt s’effondrer !
    Pourquoi les cours du pétrole devraient bientôt s’effondrer !
    information fournie par Ecorama 13.07.2026 09:00 

    Malgré les tensions géopolitiques, les prix du pétrole pourraient rapidement reculer. Quels seraient les effets sur l'économie mondiale, l'inflation et la transition énergétique ? L'analyse de Patrick Artus, conseiller économique d'Ossiam. Ecorama du 13 juillet ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 13.07.2026 08:53 

    (Actualisé avec Stellantis) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de ... Lire la suite

  • ICADE : La tendance baissière peut reprendre
    ICADE : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 13.07.2026 08:52 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • LVMH : La situation technique est plutôt incertaine
    LVMH : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 13.07.2026 08:51 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
78,8 +3,82%
2CRSI
29,94 -2,48%
CAC 40
8 330,98 -0,10%
TOTALENERGIES
69,95 +2,30%
STELLANTIS
4,808 -0,68%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank