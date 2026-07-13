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Puma recrute chez Nike une vice-présidente pour ses métiers de coeur
information fournie par Zonebourse 13/07/2026 à 14:27

Puma a annoncé lundi la nomination de Marcia Dos Santos, une ancienne cadre de chez Nike, au poste nouvellement créé de vice-présidente en charge de son coeur de métier (core business), un périmètre qui regroupe la conception, la fabrication et la commercialisation de ses vêtements et chaussures hors mode (sportstyle).

L'équipementier sportif allemand précise dans un communiqué que Marcia Dos Santos, dont la prise de fonctions sera effective ce mercredi, rapportera directement à Maria Valdes, la directrice de la marque.

Avant de rejoindre Puma, elle occupait chez Nike le poste de vice-présidente du merchandising pour la catégorie femmes dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).

Maria Valdes a salué l'expérience de plus de 20 ans de la dirigeante dans le secteur.

Un projet de transformation qui distingue mode (sportstyle) et activités tradititionnelles (core)

"Tout au long de sa carrière, Marcia a dégagé de solides performances commerciales à travers différentes régions et catégories de produits pour l'homme, la femme et l'enfant, démontrant un savoir-faire exceptionnel en matière de commercialisation et de merchandising", a déclaré la directrice de la marque.

Selon elle, la cadre dirigeante dispose des états de service et d'une capacité à bâtir des équipes performantes nécessaires pour faire avancer l'activité principale du groupe, véritable moteur commercial de l'équipementier allemand.

A la Bourse de Francfort, l'action Puma progressait de 0,9% vers 14h15, contre 0,2% pour l'indice MDAX, ce qui porte à plus de 27,6% ses gains depuis le début de l'année.

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