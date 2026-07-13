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Riyadh Air envisage d'acquérir entre 25 et 30 Boeing 787 supplémentaires-sources
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 14:29

55e Salon aéronautique de Paris à l'aéroport du Bourget, près de Paris

55e Salon aéronautique de Paris à l'aéroport du Bourget, près de Paris

‌La start-up saoudienne Riyadh Air envisage ​d'acquérir entre 25 et 30 Boeing 787 Dreamliners supplémentaires en exerçant ​la plupart de ses options contractuelles auprès ​du constructeur aéronautique ⁠américain, ont indiqué des sources ‌du secteur.

La compagnie aérienne, qui a effectué le mois dernier ​son ‌premier vol commercial payant, a ⁠commandé jusqu’à 72 Boeing Dreamliners en 2023, dont 39 commandes fermes ⁠et des ‌options pour 33 appareils supplémentaires.

La ⁠conversion par Riyadh Air ‌de la majeure partie de ⁠ces options en achats fermes ⁠pourrait être ‌annoncée durant le salon aéronautique ​de Farnborough, au ‌Royaume-Uni, la semaine prochaine, ont indiqué ces sources, ​tout en précisant que les détails faisaient encore ⁠l’objet de discussions.

Riyadh Air et Boeing ont tous deux refusé de commenter cette information.

(Rédigé par Tim Hepher; version française Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)

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1 commentaire

  • 15:07

    Pourtant nous parle sans arrêt de réchauffement climatique à cause du C02. !!!!

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