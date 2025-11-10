Tsavorite obtient plus de 100 millions de dollars de précommandes pour des puces d'IA pour la mise à l'échelle des flux de travail

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La startup d'IA Tsavorite Scalable Intelligence a déclaré lundi qu'elle avait obtenu plus de 100 millions de dollars de précommandes de la part d'entreprises et de fournisseurs de services en nuage aux États-Unis, en Asie et en Europe pour déployer ses puces, qui sont utilisées pour mettre à l'échelle les charges de travail de l'IA.

La société a constaté une forte demande pour son Omni Processing Unit, une architecture de calcul qui unifie les unités centrales de traitement, les unités de traitement graphique, la mémoire et la connectivité dans un seul appareil, ce qui lui permet d'être configuré pour répondre aux diverses exigences du marché et des applications.

Tsavorite, fondée par des anciens d'Intel INTC.O et de l'industrie des puces en 2023, prévoit de livrer ses puces et ses appareils d'IA de classe entreprise, qui seront capables de prendre en charge tous les flux de travail d'IA agentique, d'ici l'année prochaine.

La société utilise la solution de plateforme SF4X de Samsung

005930.KS pour fabriquer l'OPU.

Tsavorite a refusé de divulguer sa valorisation actuelle ou le montant total du financement qu'elle a levé jusqu'à présent.