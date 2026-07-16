Truth Social va vendre aux sociétés de courtage un accès « ultra-rapide » aux publications de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'API Truth sera lancée le 1er août et compte déjà des clients inscrits, a indiqué la société

* Le fil d'actualité couvrira 10 comptes influents et archivera les publications remontant jusqu'à 2022

* TMTG a déclaré que les entreprises qui collectaient illégalement des données de Truth Social depuis des mois enfreignaient ses conditions d'utilisation

(Ajout d'informations contextuelles tout au long de l'article et de commentaires dans les paragraphes 8 à 12) par Deborah Mary Sophia et Saqib Iqbal Ahmed

Trump Media & Technology Group a dévoilé un flux de données payant et sous licence qui offrira aux banques et aux sociétés de courtage « l’accès le plus rapide » aux publications des comptes influents de Truth Social, tels que celui du président Donald Trump, dont les publications influencent souvent les marchés mondiaux. Ce produit, baptisé « Truth API », transmettra à ses clients les publications des 10 comptes les plus influents à un rythme nettement plus rapide que celui des notifications push habituelles sur la plateforme Truth Social, a déclaré un porte-parole.

Ce flux est destiné aux organisations « les plus touchées par le coût d’un retard d’information », telles que les sociétés de trading algorithmique, a précisé l’entreprise dans un communiqué. « Jusqu’à présent… les entreprises qui accordent la priorité au suivi des publications influentes sur Truth s’appuyaient sur une surveillance manuelle. Truth API comble cette lacune. »

Cette initiative marque les premiers pas de TMTG dans le domaine des licences de données et ouvre une nouvelle source de revenus pour l’entreprise, qui a rencontré des difficultés à développer son activité médiatique face à la concurrence acharnée des grands réseaux sociaux.

« Les marchés réagissent déjà aux publications sur Truth Social… À mesure que l’adoption de la plateforme se généralise, nous prévoyons que l’API Truth deviendra une source de revenus significative et durable pour l’entreprise », a déclaré Kevin McGurn, directeur général par intérim de TMTG.

Donald Trump a publié plusieurs annonces via son compte Truth Social qui ont secoué les marchés mondiaux, notamment ses droits de douane du « Jour de la Libération » et ses publications concernant les restrictions commerciales imposées à la Chine, faisant de la plateforme une source d’information cruciale pour les traders, les entreprises et les institutions financières.

Le 9 avril 2025, les principaux indices de Wall Street ont fortement rebondi après que Donald Trump a déclaré dans un message publié sur Truth Social qu’il suspendrait bon nombre de ses nouveaux droits de douane pendant 90 jours .

« À ma connaissance, le seul utilisateur de Truth Social dont les publications influencent les marchés est Trump lui-même, et ses messages ont indéniablement un impact sur les marchés », a déclaré Mark Spiegel, associé gérant et gestionnaire de portefeuille chez Stanphyl Capital Partners.

Lorsqu’on lui a demandé si cette décision allait créer des opportunités de trading inégales pour les traders disposant de moyens financiers plus importants, M. Spiegel a répondu qu’il existait toujours des opportunités de trading inégales — celle-ci n’en serait qu’une de plus.

Selon les documents réglementaires, le Donald J. Trump Revocable Trust détient environ 114,75 millions d’actions, soit environ 41 % de l’ensemble des actions en circulation de Trump Media & Technology Group, la société mère de Truth Social.

Robert Frenchman, associé du cabinet d’avocats Dynamis à New York, qui a défendu des clients dans le cadre d’enquêtes fédérales sur des opérations boursières, a indiqué que les sociétés cotées devaient faire preuve de prudence quant à la manière dont elles divulguent des informations sur de telles plateformes. Toutefois, ces plateformes sont autorisées à offrir à leurs clients un accès anticipé, même si cela désavantage certains acteurs du marché.

« Cela ne semble certes pas équitable, mais oui, une plateforme technologique peut hiérarchiser la diffusion de ses informations sans enfreindre la législation fédérale sur les valeurs mobilières », a déclaré M. Frenchman. TMTG n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire visant à savoir si cette mesure créerait des opportunités de transactions inégales.

Le sénateur démocrate Ron Wyden a critiqué ce programme, affirmant que la vente d’un accès aux déclarations du président enrichissait les traders de Wall Street.

COUVERTURE 24 HEURES SUR 24

Ce produit assurera une couverture 24 heures sur 24 des publications influentes et comprendra des archives remontant jusqu’en 2022. L’entreprise a indiqué avoir déjà enregistré des clients avant le lancement prévu le 1er août.

Certains des comptes les plus suivis sur Truth Social appartiennent à Donald Trump lui-même et à ses proches, notamment ses fils Donald Trump Jr. et Eric Trump, ainsi qu’à des partisans de premier plan tels que Dan Bongino et Sean Hannity.

Selon un porte-parole, des entreprises récupèrent depuis des mois des données de Truth Social, en violation des conditions d’utilisation de TMTG.

« Nous allons mettre des bâtons dans les roues à ceux qui ne s'adressent pas directement à nous », a déclaré M. McGurn dans un communiqué.