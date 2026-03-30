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Trump veut le pétrole iranien et pourrait s'emparer de l'île de Kharg, selon le FT
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 02:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré vouloir "prendre le pétrole en Iran" et pourrait s'emparer du centre d'exportation de l'île de Kharg, dans une interview au Financial Times publiée dimanche.

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

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