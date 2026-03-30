Trump veut le pétrole iranien et pourrait s'emparer de l'île de Kharg, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président américain Donald Trump a déclaré vouloir "prendre le pétrole en Iran" et pourrait s'emparer du centre d'exportation de l'île de Kharg, dans une interview au Financial Times publiée dimanche.
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