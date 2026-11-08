Lucas Beraldo enchaîne les déclarations d'amour

Fan numéro 1. Après la courte victoire du PSG face à Troyes (1-0), Lucas Beraldo a claqué une belle déclaration d’amour : « Senny Mayulu Mayulu est un joueur incroyable. Il peut jouer où tu veux. Il est bien à tous les postes. Et c’est pour ça que c’est un des meilleurs joueurs du monde. » Le Titi parisien s’est montré une nouvelle fois décisif en délivrant un centre parfait qui a trouvé la tête d’Ilya Zabarnyi qui a permis aux Parisiens de débloquer le score et d’empocher les trois points. C’est le quatrième match de suite que le joker de luxe d’Ousmane Dembélé est impliqué dans un pion du club de la capitale.

100 matchs pour Beraldo avec Paris

Face à l’ESTAC, le Brésilien polyvalent disputait sa centième joute sous le maillot Rouge et Bleu . « Ça passe vite, commente-t-il joyeusement. Je parlais avec Marquinhos dans le vestiaire, il me disait : « Comme tu peux le voir, j’en ai fait 500 ! » Je lui ai dit que ça passait vite. C’est un cap incroyable pour moi, pour ma famille, et j’espère en faire plus. » …

SW pour SOFOOT.com