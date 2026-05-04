Trump vante l'augmentation des exportations de pétrole du Venezuela

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Donald Trump a déclaré lundi que "des centaines de millions" de barils de pétrole sortaient du Venezuela, alors que Washington cherche à renforcer son implication dans le secteur énergétique du pays.

Des données récentes montrent que les exportations du Venezuela ont augmenté, atteignant environ 1,2 million de barils par jour — leur plus haut niveau depuis des années.